شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم من الفضاء.. مركبة جيمينى 8 تُحقق أول التحام فضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في 16 مارس 1966، أصبحت مركبة جيميني 8 المأهولة أول مركبة تلتحم بمركبة فضائية أخرى في الفضاء.

وانطلق رائدا فضاء ناسا، نيل أرمسترونغ وديفيد سكوت، إلى المدار على متن مركبتهما جيميني بعد حوالي ثلاث ساعات من إطلاق مركبة أجينا غير المأهولة بشكل منفصل. بعد مطاردة استمرت ست ساعات، لحق طاقم جيميني بمركبة أجينا، والتحمت المركبتان بنجاح.

ثم بدأت المشاكل. بدأت المركبة الفضائية الملتصقة بالسقوط خارج نطاق السيطرة، وبافتراض أن المشكلة تتعلق بمركبة أجينا، قرروا الانفصال.

لكن التخلص من الوزن الزائد جعل مركبة جيميني تدور بشكل أسرع، حيث كانت تدور بمعدل دورة واحدة في الثانية. هذا جعل رواد الفضاء يشعرون بدوار شديد، لكنهم تمكنوا من تنفيذ هبوط اضطراري بأمان.