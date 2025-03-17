تكنولوجيا: إطلاق هاتف Realme P3 رسميًا بمعالج Snapdragon 6 Gen 4 وتصميم ميكانيكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسميًا عن هاتف Realme P3 في الهند، وهو مطابق لهاتف Realme Neo7x الذي تم إطلاقه سابقًا في الصين.

يتميز الهاتف بتصميم ميكانيكي فريد ويأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 6 Gen 4، إلى جانب بطارية كبيرة ونظام تبريد بغرفة بخار تُعد الأكبر في فئتها، مما يساعد في خفض درجة حرارة المعالج بمقدار 20 درجة مئوية.

يأتي Realme P3 بشاشة 6.67 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مع سطوع أقصى 2000 نتس ومعدل استجابة باللمس 1500 هرتز.

أما على مستوى الكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع فلاش LED، إلى جانب كاميرا ثانوية 2 ميجابكسل للعزل. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل.

يتميز الهاتف ببطارية 6000 مللي أمبير، وهو أمر مذهل بالنظر إلى أن الجهاز لا يتجاوز سُمك 8 ملم. يدعم الهاتف أيضًا شحنًا سلكيًا بقوة 45 واط.

يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة Realme UI 6.0، ويشمل مزايا مثل مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ودعم NFC، ومكبرات صوت ستريو. كما يحمل الهاتف تصنيف IP69 لمقاومة الماء حتى 2.5 متر لمدة 30 دقيقة.

يتوفر Realme P3 بثلاثة ألوان: الفضي والوردي والرمادي، بأسعار:

16,999 روبية هندية (6 جيجابايت + 128 جيجابايت)

17,999 روبية هندية (8 جيجابايت + 128 جيجابايت)

19,999 روبية هندية (8 جيجابايت + 256 جيجابايت)

من المتوقع أن يتم بيع الهاتف إلى جانب Realme P3 Ultra، الذي سيتم الكشف عنه في 19 مارس. ستبدأ مبيعات الطلب المبكر يوم الأربعاء، مع عروض خاصة على متجر Realme و Flipkart.

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