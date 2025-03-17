تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لشركة هواوي يكشف عن هاتف قابل للطي يشبه الجهاز اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي عن حدث جديد في 20 مارس، حيث يُتوقع أن تكشف عن سلسلة Pura الجديدة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم سلسلة P. إلى جانب ذلك، يبدو أن الشركة تستعد للإعلان عن هاتف قابل للطي بشاشة ذات نسبة عرض إلى ارتفاع 3:2 أو 16:10.

ظهر الهاتف الجديد في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، ريتشارد يو، وهو يستخدم الجهاز.

يُشاع أن هذا الهاتف يمثل تطورًا جديدًا في عالم الأجهزة القابلة للطي، وقد يكون جزءًا من سلسلة Pura، خاصةً أن يو لم يذكر اسم “Pocket”، وهو ما يثير التساؤلات حول كونه خليفة لـ Pocket 2. من المتوقع أن يكون تصميم الهاتف عند فتحه مشابهًا لجهاز iPad Mini، مع شاشة قابلة للطي بحجم 6.28 بوصة و3.48 بوصة.

يُعرف الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بأسلوبه في تسريب المعلومات بشكل استراتيجي، لذا لا يُستبعد أن نرى المزيد من التفاصيل تظهر في الأيام المقبلة قبل الإعلان الرسمي يوم الخميس.

المصدر