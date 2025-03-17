شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحذف Copilot عن طريق الخطأ فى أحدث تحديث لنظام التشغيل Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

تم "إلغاء تثبيت" تطبيق Copilot من مايكروسوفت لنظام ويندوز "عن غير قصد" على بعض أجهزة ويندوز 11 بفضل آخر تحديث شهري لويندوز، و أدت تحديثات "الثلاثاء التصحيحي" التي بدأت تُطرح في 11 مارس إلى إزالة تثبيت Copilot من شريط المهام وإلغاء تثبيته.

واعترفت Microsoft في مستند دعم لتحديث شهر مارس لنظام التشغيل Windows 11 ، بوجود مشكلة في تطبيق Microsoft Copilot والتي أثرت على بعض الأجهزة"

وتقول Microsoft إنها تعمل على إصلاح المشكلة، وأن المستخدمين المتأثرين يمكنهم ببساطة إعادة تثبيت تطبيق Copilot من متجر Microsoft وتثبيته يدويًا على شريط المهام في هذه الأثناء.

بينما من الواضح أن هذا خلل في آخر تحديث لنظام ويندوز، إلا أن بعض مستخدمي ويندوز 11 غير المهتمين ببرنامج Copilot سيعتبرونه بلا شك ميزةً إضافية ، وتُطلق مايكروسوفت حاليًا نسخةً أصليةً من تطبيق Copilot لنظام ويندوز، بعد مرور عام تقريبًا على تحويله إلى تطبيق ويب أساسي .

ويتميز تطبيق Copilot الجديد بواجهة مستخدم مُحسّنة، كما أنه يتضمن زرًا سريعًا للتحدث بالضغط، ما يُتيح لك التحدث إلى مساعد مايكروسوفت الذكي كما كان الحال مع كورتانا في ويندوز 10.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحديثات إضافية لبرنامج Copilot، ومن المقرر الكشف عنها في فعالية خاصة بالذكرى الخمسين في الرابع من أبريل .

وسيعلن مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، الشهر المقبل ميزات Copilot الجديدة، وسط شائعات تفيد بأن مايكروسوفت تعمل على تطوير نماذج استدلال ذكاء اصطناعي خاصة بها لمنافسة OpenAI.