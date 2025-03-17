شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة بلجيكية تقضي بتجميد حساب جوجل البنكي لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة بلجيكية، بتجميد حساب شركة جوجل البنكي ودفع مبلغ 76 مليون دولار لشركة بلجيكية ناشئة تعمل في مجال الإعلان عبر الإنترنت.

وأفادت صحيفة "لوسوار" البلجيكية اليوم الاثنين بأن قاضيا في محكمة الأعمال في والون برابانت أمر بمصادرة المبلغ الموجود في الحساب المصرفي الأيرلندي للمجموعة كجزء من نزاع تجاري.

وكانت شركة جوجل قد قامت في 12 فبراير الماضي بحظر بعض الحملات الإعلانية للشركة الصغيرة دون إبداء أي سبب، كما فعلت ذلك من قبل في الأول من فبراير.

ويستمر الانسداد التراكمي لمدة 76 ساعة، وبعد أن وجدت نفسها في مأزق، اتخذت الشركة الناشئة إجراءات قانونية عاجلة، مطالبة باستئناف الخدمة ودفع 76 مليون يورو (مليون يورو غرامات عن كل ساعة انقطاع).

وكانت المحكمة قد قضت لصالح شركة بروكسيستور ومنحت هذه المرة إجراء الحجز الطارئ الذي يقضي بتجميد المبلغ المذكور في حساب البنك التابع لشركة Google Ireland Limited (الشركة الأم الأوروبية للمجموعة مقرها في دبلن)، في هذه المرحلة، لم تقر وزارة العدل الأيرلندية بعد باستلام الأمر الذي تم إرساله يوم الخميس الماضي.

ويتعين على البنك أولاً تجميد حساب جوجل في أيرلندا، وتأمين 76 مليون يورو وإطلاق الرصيد المتبقي، إذا لم تسدد الشركة الأمريكية المبلغ المستحق لشركة Proxistore (وفي حالة عدم وجود استئناف صالح)، فسيتم دفع الأموال تلقائيًا إلى الشركة البلجيكية الناشئة في غضون 14 يومًا، وقد استنكرت شركة جوجل الإجراء الأحادي الجانب وزعمت أن شركة بروكسيستور لم تسدد الفواتير المستحقة في الإطار الزمني المحدد، وهو الادعاء الذي تنفيه الشركة البلجيكية.