تكنولوجيا: أبل قد تستبدل iPhone 17 Pro Max بـ iPhone 17 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل، وفقًا لتقرير حديث، لإطلاق iPhone 17 Ultra بدلًا من iPhone 17 Pro Max. لكن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه الشائعات، فقد سبق تداولها قبل إطلاق iPhone 15 وأيضًا قبل سلسلة iPhone 16، مدعيةً أن طراز Ultra سيحل محل Pro Max أو سيأتي كخيار إضافي أعلى منه. والآن، تعود هذه المزاعم مجددًا.

بحسب تقرير منشور على مدونة Naver، تستند هذه التوقعات إلى تحليل سوق سلسلة التوريد، والذي يشير إلى أن أبل تعمل على هاتف بمواصفات جديدة.

يُتوقع أن يأتي iPhone 17 Ultra بجزيرة ديناميكية أصغر، وبسبب حجم الطلبات، يبدو أن هذه الميزة لن تتوفر لكل من طرازي Pro وUltra معًا.

إضافةً إلى ذلك، قد يكون Ultra هو الطراز الوحيد الذي يعتمد نظام تبريد بغرفة بخار، كما سيحصل على بطارية أكبر من تلك الموجودة في Pro Max الحالي، مما يجعله أكثر سُمكًا.

رغم أن هذه الخطوة قد تبدو مفاجئة للبعض، إلا أن أبل تستخدم بالفعل تسمية “Ultra” في بعض منتجاتها، مثل Apple Watch Ultra ومعالجات M3 Ultra. ومن خلال تقديم iPhone Ultra مع تحسينات كبيرة في العتاد، يمكن للشركة تبرير رفع سعر الهاتف، مما قد يعزز هوامش أرباحها.

في الوقت الحالي، لا يزال من المبكر تأكيد صحة هذه التقارير، لكننا سنواصل متابعة التطورات مع ظهور مزيد من المعلومات.

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