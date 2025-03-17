شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمنافسة ديب سيك .. بايدو تطرح نموذجي الذكاء الاصطناعي Ernie 4.5 و Ernie X1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت بايدو نموذجي ذكاء اصطناعي جديدين، الأول، إرني 4.5 هو نموذج أساسي يخلف الجيل السابق للشركة، والثاني، إرني X1، وهو نموذج مُركّز على الاستدلال، ويُعدّ هذا النموذج أيضًا أول محاولة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي "عميق التفكير"، وتزعم بايدو أن أداء نموذج اللغة الكبيرة (LLM) يُضاهي أداء DeepSeek-R1.

وإلى جانب إطلاق النموذجين، أتاحت بايدو أيضًا الوصول المجاني إلى منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، Ernie Bot، ولن يضطر المستخدمون إلى دفع رسوم إضافية لاستخدام روبوت الدردشة.

بايدو تُطلق نموذجي إرني الجديدين للذكاء الاصطناعي

أعلنت بايدو، عملاقة التكنولوجيا الصينية، في بيان صحفي عن إطلاق نموذجي الذكاء الاصطناعي الجديدين، حاليًا، تم إصدار نموذج Ernie 4.5 فقط، وهو متاح عبر منصة chatbot، وقد أعلنت الشركة أن Ernie X1 سيكون متاحًا قريبًا، وعادةً ما تُقدم شركات الذكاء الاصطناعي نماذج جديدة مع ورقة بحثية ومستودع (إذا كانت مفتوحة المصدر)، إلا أن Baidu لم تُصدر أيًا منهما.

وأكدت الشركة أن Ernie 4.5 سيكون مفتوح المصدر في 30 يونيو، مع إتاحة شيفرة المصدر وأوزان النموذج للمطورين، لم يُعلن عن أي شيء من هذا القبيل بشأن نموذج الاستدلال.

ويعد Ernie 4.5 هو نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط أصلي، قادر على فهم النصوص والصور والمقاطع الصوتية والفيديو، وهذا يعني أنه يُمكن للمستخدمين تحميل هذه التنسيقات كمدخلات وطرح استفسارات على الذكاء الاصطناعي حولها.

كما أعلنت الشركة عن تحسين القدرات اللغوية للنموذج، حيث يُمكنه الآن الاستجابة بشكل أفضل للرسائل الحوارية، بالإضافة إلى الاستفسارات الاستدلالية والذاكرة، كما يُمكن لـ Ernie 4.5 فهم المحتوى السياقي مثل الميمات والهجاء وغيرها.

أما بالنسبة للأداء، فقد زعمت بايدو أن أحدث نموذج أساسي لها يتفوق على GPT-4.5 في مختلف المعايير، وأن سعره يمثل 1% من GPT-4.5، وتستند مقاييس الأداء إلى الاختبارات الداخلية للشركة. وإلى جانب منصة الذكاء الاصطناعي، يتوفر Ernie 4.5 أيضًا عبر واجهات برمجة التطبيقات على منصة MaaS Quianfan من Baidu AI Cloud.

وفيما يتعلق بالتسعير، ذكرت بايدو أن أسعار مدخلات Ernie 4.5 تبدأ من 0.004 يوان صيني لكل ألف رمز، بينما تُحدد أسعار المخرجات عند 0.016 يوان صيني لكل ألف رمز.

وفيما يتعلق بـ Ernie X1، زعمت الشركة أن نموذج التفكير متعدد الوسائط يتميز بإمكانية استخدام الأدوات، ويتفوق في معايير مثل الأسئلة والأجوبة حول المعرفة الصينية، والإبداع الأدبي، وكتابة المخطوطات، والحوار، والتفكير المنطقي، والرياضيات المعقدة. تشمل بعض الأدوات التي يدعمها البحث المتقدم، وفهم الصور، وفهم المستندات، وتوليد الصور، وتفسير الأكواد البرمجية، وقراءة صفحات الويب، ورسم خرائط TreeMind، وغيرها.

أعلنت الشركة أن نموذجها الاستدلالي الأول قد تم تدريبه باستخدام التعلم التعزيزي التدريجي (RL)، ونهج تدريب شامل، ونظام مكافآت موحد متعدد الجوانب. وكما هو الحال مع DeepSeek-R1، يأتي هذا النموذج مزودًا بسلسلة تفكير مرئية (CoT).

وعلى الرغم من أن Ernie X1 غير متوفر على منصة Quianfan، إلا أنه بمجرد إصداره، سيتم تحديد أسعار المدخلات عند 0.002 يوان صيني وأسعار المخرجات عند 0.008 يوان صيني لكل ألف رمز، على التوالي.