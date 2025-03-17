شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج يتوقع نهاية الهواتف المحمولة.. ويؤكد "النظارات الذكية" ستحل محلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لنحو ثلاثة عقود، سيطرت الهواتف الذكية على حياتنا - حتى الآن، وإذا كان مارك زوكربيرج مُحقًا، فإن حكمها يقترب من نهايته، ففي أقل من عقد، يتوقع زوكربيرج أن تُصبح النظارات الذكية وسيلة اتصالنا الرئيسية بالعالم الرقمي، مما يجعل الهواتف الذكية شيئًا من الماضي.

وأطلق مارك زوكربيرج تنبؤا جريئًا حول زوال الهواتف المحمولة، الجهاز الذي نعتمد عليه يومياً، والذي حسب زوكربيرج قد يصبح من الماضي قريباً، وقد توقع الملياردير المؤسس لشركة "ميتا" أن تُصبح النظارات الذكية خلال أقل من عقد، وسيلة اتصالنا الرئيسية بالعالم الرقمي، ما يجعل الهواتف الذكية شيئاً من الماضي، بحسب ما ذكره موقع "Dailygalaxy".

وقد يبدو الأمر مُستحيلًا، لكن السباق قد بدأ بالفعل، حيث تُنفق ميتا وآبل وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا مليارات الدولارات في الواقع المُعزز والذكاء الاصطناعي لجعل هذا المستقبل واقعًا ملموسًا، السؤال هو: هل نحن مستعدون حقًا للتخلي عن هواتفنا إلى الأبد؟

هل الهواتف الذكية في طريقها إلى الزوال؟

نتحقق منها مئات المرات يوميًا،إنها تُسيطر على جداولنا، وحياتنا الاجتماعية، وحتى على كيفية تسوقنا، لكن الهواتف الذكية أصبحت عبئًا أكثر منها وسيلة راحة.

فمع الإشعارات التى لا تنتهي، وإرهاق الشاشة، والحاجة المُستمرة للبقاء على اتصال دائم، حيث سئم الناس من التحديق في شاشات الأجهزة المحمولة طوال اليوم، ويعتقد خبراء التكنولوجيا أن الابتكار الكبير القادم لا يتمثل في ترقية الهواتف الذكية، بل في استبدالها كليًا.

ويتخيل زوكربيرج عالمًا لن تضطر فيه أبدًا لإخراج جهاز من جيبك مرة أخرى، وبدلاً من ذلك، سيتم عرض جميع تفاعلاتك الرقمية - الرسائل النصية والمكالمات والملاحة والترفيه - بسلاسة أمام عينيك باستخدام النظارات الذكية.

أوريون من ميتا: الخطوة التالية في الواقع المعزز

لكن رؤية زوكربيرج ليست مجرد تكهنات، بل إنها تتشكل بالفعل حيث يُوصف مشروع أوريون من ميتا، الذي كُشف عنه في فعالية ميتا كونيكت 2024، بأنه أكثر النظارات الذكية تطورًا على الإطلاق، وتتميز هذه النظارات المستقبلية بشاشات ثلاثية الأبعاد تعرض صورًا افتراضية في العالم الحقيقي، مما يتيح إرسال الرسائل النصية أو المكالمات أو التنقل دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.

على عكس تجارب الواقع المعزز السابقة، فإن أوريون ليس مجرد جهاز، بل هو مصمم ليحل محل الهاتف الذكي تمامًا، وبفضل تتبع العين والأوامر الصوتية وإيماءات اليد، يمكن للمستخدمين التفاعل مع المحتوى الرقمي بسهولة.

راي بان ميتا: نظارات ذكية تغزو السوق

لا تتوقف ميتا عند أوريون، فقد تعاونت أيضًا مع راي بان لتوفير النظارات الذكية للجميع. تجمع نظارات راي بان ميتا الذكية بين تصميم راي بان المميز وتقنية ميتا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تجمع الكاميرات ومكبرات الصوت والتحكم الصوتي في إطار أنيق.

على الرغم من أنها ليست متقدمة مثل أوريون، إلا أن هذه النظارات تمثل خطوة حاسمة نحو جعل أجهزة الواقع المعزز القابلة للارتداء شائعة الاستخدام. إذا اعتاد الناس على استخدام النظارات للموسيقى والصور والمكالمات، فسيكون التحول عن الهواتف الذكية أكثر طبيعية.

هل ستختفي الهواتف الذكية حقًا؟

ليس بهذه السرعة. تواجه النظارات الذكية حاليًا تحديات هائلة - عمر البطارية، وقوة المعالجة، ومخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية، هل ستشعر بالراحة مع وجود كاميرات تعمل دائمًا وذكاء اصطناعي يتتبع كل ما تراه؟

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التاريخ أن التكنولوجيا القديمة لا تختفي بين عشية وضحاها. فقد استمرت الخطوط الأرضية لعقود بعد أن حلت الهواتف المحمولة محلها. ولا يزال بعض الناس يفضلون أجهزة الكمبيوتر المكتبية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة. قد لا يختفي الهاتف الذكي تمامًا - ولكنه قد يتلاشى في الخلفية مع احتلال النظارات مركز الصدارة.