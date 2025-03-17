تكنولوجيا: هاتف Galaxy S25 Ultra قد يحصل على تحديث كبير قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تحصل تشكيلة Galaxy S25 Ultra على إضافة جديدة قريبًا، حيث ألمحت Samsung India في منشور على منصة X إلى لون أسود جديد للهاتف، رغم أن الشركة تقدم بالفعل إصدارين باللون الأسود.

يتوفر الهاتف حاليًا بسبعة ألوان: الأسود، والأخضر، والذهبي الوردي، والأزرق، والرمادي، والأسود (بدرجة مختلفة)، والأبيض. الجدير بالذكر أن الألوان الثلاثة الأولى حصرية لمتجر سامسونج على الإنترنت.

ورغم عدم تأكيد الاسم الرسمي للون الجديد، فمن المتوقع أن يحمل بادئة “تيتانيومي”. كما لم يُعرف بعد ما إذا كان سيكون متاحًا حصريًا على موقع سامسونج أو سيصل إلى متاجر التجزئة الأخرى

تتبع بعض الشركات المصنعة نهج إصدار ألوان جديدة كنوع من التحديث للأجهزة بعد فترة من إطلاقها. لكن في حالة Galaxy S25 Ultra، قد يكون هذا التحديث مبكرًا، إذ لم يمضِ على توفر الهاتف سوى أقل من شهرين منذ الإعلان عنه في يناير.

ومع ذلك، سيُسعد هذا الخيار الجديد عشاق الجهاز الباحثين عن تنوع أكبر في الألوان.

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