شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين ينخفض لـ83,600 دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار بيتكوين انخفاضات طفيفة، بلغت أقل من 2%، في البورصات الدولية اليوم الاثنين 17 مارس، ووفقًا لموقع CoinMarketCap، تُتداول أغلى عملة رقمية عند 83,687 دولار أمريكي في البورصات الدولية، وظل سعر بيتكوين بطيئًا لأكثر من أسبوعين، بعد انخفاضه في وقت سابق من هذا الشهر بعد تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرب التعريفات الجمركية الجارية.

فيما انخفض سعر الإيثر بنسبة 0.89% خلال اليوم الماضي على المنصات العالمية، ليصل إلى 1,910 دولارات أمريكية، بينما تكافح إيثريوم لتأمين سعر 2000 دولار أمريكي ، وهو سعر كان من الممكن أن يوفر قاعدة قوية، مما يساعدها على اختبار أهداف أعلى، وونتيجةً لذلك، تحولت معنويات السوق قليلاً إلى إيجابية، مما يشير إلى أن الأسبوعين الثانيين من الشهر قد يجذبان حجم تداول صعودي ملحوظ، مما قد يساعد على زيادة الضغط بما يكفي"، هذا ما نصح به فريق أبحاث CoinDCX المستثمرين بتوخي الحذر.

أظهر متتبع أسعار العملات المشفرة من Gadgets 360 خسائر في تداولات معظم العملات البديلة يوم الاثنين.

ومن بين هذه العملات ريبل، وتيثر، وسولانا، ودوجكوين، وكاردانو، وترون، وبرزت عملات أفالانش، وتشينلينك، وستيلر، وبولكادوت، ويونيسواب من بين عملات بديلة أخرى عكست انخفاض أسعارها يوم الاثنين.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب التباطؤ السائد، وفي الوقت الحالي، تبلغ قيمة القطاع 2.74 تريليون دولار أمريكي، وفقًا لموقع CoinMarketCap.

نجحت عملات ليو، وشيبا إينو، ولايتكوين، ومونيرو في الحفاظ على أرباحها وسط تقلبات السوق، كما حققت كرونوس، وبيتكوين إس في، مكاسب.