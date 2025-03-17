تكنولوجيا: Oppo تستعرض الحواف النحيفة لهاتف Find X8S بمقارنته مع iPhone 16 Pro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Oppo للكشف عن مجموعة جديدة من الأجهزة في أبريل، وسيكون Find X8S من بينها، إلى جانب Find X8 Ultra. وفقًا للتقارير، سيأتي Find X8S بتصميم مضغوط مع شاشة 6.31 بوصة، بنفس حجم شاشة Vivo X200 Pro Mini.

كشف مدير منتجات سلسلة Find، تشو ييباو، عن الحواف فائقة النحافة للهاتف الجديد، مشيرًا إلى أنه يستخدم تقنية عرض متطورة داخلية. بفضل “حزمة الشاشة على مستوى الشرائح”، تمكنت Oppo من تقليص الحواف إلى “1.xx مم”.

ورغم عدم الإعلان رسميًا عن الحجم الدقيق، إلا أن صورة مقارنة مع iPhone 16 Pro Max أظهرت أن Find X8S يتمتع بحواف أنحف.

سيأتي الهاتف بشاشة OLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، كما يُتوقع أن يعمل بمعالج Dimensity 9400+ من MediaTek. أما البطارية، فستكون بسعة 5700 مللي أمبير مع دعم شحن سريع 80 واط ولاسلكي مغناطيسي 50 واط.

ومن الخلف، سيضم الهاتف كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بيريسكوب 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع 8 ميجابكسل.

من المتوقع أن يأتي الجهاز بتصميم خفيف ونحيف مع زر يشبه “زر الإجراء”، فضلًا عن مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68/69. المزيد من التفاصيل قد تظهر خلال الأيام المقبلة.

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