شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح 5 ترقيات رئيسية مع سلسلة iPhone 17.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت آبل للتو سلسلة هواتف iPhone 16، مُقدمةً هاتف iPhone 16e الجديد كأرخص طراز، وبينما لا تزال السلسلة تشهد مبيعات قوية، تُثير نقاشات حول سلسلة iPhone 17 ضجة كبيرة، مع توقعات بطرح أهم تحديثات في سلسلة iPhone منذ سنوات، بدءًا من طرح طراز iPhone 17 Air الجديد، ووصولًا إلى الكاميرات الاحترافية في طرازات iPhone 17 Pro، تدور شائعات في أوساط الصناعة حول تغييرات متوقعة في التصميم، وترقيات في الأداء، وميزات جديدة.

أكبر خمس ترقيات نتوقعها من سلسلة iPhone 17 القادمة:

1 - طرح أنحف هاتف iPhone

من المتوقع أن تُقدم سلسلة iPhone لهذا العام طراز Air الجديد، ووفقًا للعديد من الشائعات، تُخطط آبل لطرح طراز جديد يُسمى iPhone 17 Air ضمن سلسلة iPhone 17، يُقال إن هذا الطراز الجديد هو أنحف جهاز آيفون حتى الآن، متتبعًا شكل طُرز Air الأخرى في هذه السلسلة، مثل MacBook Air وiPad Air.

ووفقًا للتقارير، من المرجح أن يصل iPhone 17 Air بسمك يتراوح بين 5 مم و6،25 مم، وسيتميز بتصميم أنيق، وشاشة بقياس 6،6 بوصة، ونتوء أفقي في المنتصف للكاميرا يضم عدسة كاميرا واحدة.

2- سلسلة iPhone 17 ستحصل على معالج A19 الجديد

من المتوقع أيضًا أن يعمل هاتفا iPhone 17 وiPhone 17 Air بشريحة A19 الجديدة من Apple، المبنية على تقنية 3nm N3P المتقدمة من TSMC، ويُشاع أن هذه الشريحة ستُحسّن الأداء وكفاءة الطاقة بشكل كبير، مما يضمن سرعات أعلى وعمر بطارية أطول.

3- سلسلة iPhone 17 ستحصل على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز

من التحديثات الرئيسية الأخرى المتوقعة في سلسلة iPhone 17 تقنية ProMotion في جميع الطرازات، حاليًا، تُقدم Apple معدل تحديث 120 هرتز فقط في طرازات Pro، ومع ذلك، من المتوقع أن تتميز أجهزة iPhone من الجيل الجديد، بما في ذلك iPhone 17 وiPhone 17 Air القياسيين، بمعدلات تحديث 120 هرتز لتمرير وألعاب وتشغيل فيديو أكثر سلاسة.

ويُشاع أن هذا التحول مُمكّن من خلال شاشات OLED بتقنية LTPO، والتي تدعم أيضًا خاصية العرض الدائم.

4- ترقيات كبيرة في الكاميرا

يُشاع أيضًا أن سلسلة iPhone 17 ستتلقى تحسينات كبيرة في الكاميرا، من المتوقع أن يتميز iPhone 17 Pro Max بثلاث كاميرات بدقة 48 ميجابكسل (واسعة، فائقة الاتساع، وتقريب بصري)، مما يجعله أول iPhone مزود بثلاثة مستشعرات عالية الدقة، في الوقت نفسه، يُقال إن iPhone 17 Air سيحتوي على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل بتصميم أفقي جديد.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقدم طراز واحد على الأقل من iPhone 17 فتحة عدسة ميكانيكية متغيرة، مما يسمح للمستخدمين بضبط عمق المجال للحصول على صور تُشبه كاميرات DSLR.

5- مودم 5G داخلي من Apple وWi-Fi 7

يُشاع أن iPhone 17 Air هو أول iPhone مزود بمودم 5G داخلي من Apple، مُصمم ليناسب شكله النحيف، في غضون ذلك، من المتوقع أن تعتمد الطُرز الأخرى على مودمات كوالكوم.

بالإضافة إلى ذلك، ستأتي جميع طُرز iPhone 17 مزودةً بشريحة Wi-Fi 7 المُخصصة من Apple، والتي تدعم سرعات أعلى، وزمن وصول أقل، واتصالًا مُحسّنًا.

إلى جانب هذه الترقيات، يُشاع أيضًا أن طُرز iPhone 17 Pro ستتحول من إطارات التيتانيوم إلى إطارات الألومنيوم مع غطاء خلفي نصفه من الزجاج ونصفه الآخر من الألومنيوم، من المتوقع أن يُحسّن هذا التغيير المتانة مع الحفاظ على إمكانيات الشحن اللاسلكي.