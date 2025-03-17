شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Find My Device يُتيح عرض المكان الفعلي لتواجد "جهات اتصالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تحديث جوجل لتطبيق "العثور على جهازي"، الذي يُضيف تبويب "الأشخاص" لعرض جهات الاتصال التي شاركت مواقعها معك (والعكس صحيح)، متاحًا الآن لمستخدمي أندرويد، حيث أعلنت الشركة عن هذه الميزة في بداية الشهر مع إطلاق Pixel Drop لشهر مارس، وبدأت طرحها هذا الأسبوع، كما رصدها موقع 9to5Google.

ومع هذا التحديث، يمكنك الآن رؤية مواقع جهات اتصالك المعتمدة في الوقت الفعلي على الخريطة، أعلى قائمة تعرض عناوين مواقعهم الحالية، والمسافة بينهم وبينك، والوقت منذ آخر تحديث لهذه المعلومات.

وفي حين أن خرائط جوجل تُتيح للمستخدمين بالفعل إدارة مشاركة الموقع وتتبع جهات الاتصال الموثوقة، فإن تحديث "العثور على جهازي" يُسهّل العثور على جميع هذه المعلومات، من خلال عرض أكثر بساطة، وفي تبويب "الأشخاص"، يمكنك اختيار رؤية جهات الاتصال التي شاركت موقعك معك، وتلك التي شاركت موقعك معها.

كما يمكنك تبديل حسابات جوجل وتغيير إعدادات مشاركة الموقع في أي وقت من داخل التطبيق باستخدام التبويب في أعلى اليمين، ويأتي التحديث بعد مرور ما يقرب من عام منذ أن أطلقت Google خدمة Find My Device لأول مرة، ويجعل الخدمة أكثر توافقًا مع تطبيق Find My من Apple.