شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أحدث نماذج Gemini 2.0 وتوفر ميزة Deep Research مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن الإطلاق الواسع لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini 2.0، بما في ذلك 2.0 Flash Thinking (التجريبي)، والمتاح الآن عبر الويب وتطبيقات أندرويد و iOS.

وكما هو الحال مع التحديثات السابقة، تطرح جوجل النماذج الجديدة أولًا على gemini google com، ثم تصل إلى تطبيقات الهاتف بعد بضعة أيام. واعتبارًا من يوم السبت، بدأت هذه النماذج في الوصول إلى عدد كبير من حسابات Gemini.

ما الجديد في نماذج Gemini 2.0؟

1. تحسينات في الكفاءة والسرعة

• يتميز نموذج 2.0 Flash Thinking (التجريبي) بكفاءة وسرعة أكبر مقارنة بالإصدار السابق، الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي.

• كما قامت جوجل بتعديل التسمية، حيث أصبحت الآن الكلمة “التجريبي” مكتوبة بحروف صغيرة بين قوسين.

2. دعم تكامل التطبيقات والملفات

• يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى تطبيقات مثل Gmail و YouTube مباشرة من خلال Gemini، بعد إزالة النموذج المنفصل “with apps”.

• أصبح تحميل الملفات متاحًا لجميع المستخدمين، في حين يحصل مشتركو الإصدار المتقدم على نافذة سياقية تضم مليون رمز (Token).

ميزة Deep Research أصبحت مجانية للجميع

ميزة Deep Research، التي تعتمد على نموذج 2.0 Flash Thinking (التجريبي)، أصبحت متاحة لجميع حسابات Gemini. يمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر زر “Deep Research” الجديد في شريط الإدخال، أو من خلال اختيار النموذج يدويًا.

لكن هناك قيود على عدد الأبحاث التي يمكن للمستخدمين المجانيين إجراؤها مقارنة بالمشتركين في الإصدار المتقدم.

إطلاق ميزة التخصيص (Personalization) التجريبية

أطلقت جوجل ميزة جديدة تحت اسم Personalization (التجريبي)، التي تستخدم نموذج 2.0 Flash Thinking (التجريبي) لتحليل استفسارات المستخدمين واقتراح إجابات محسّنة بناءً على سجل البحث السابق.

في المستقبل، ستوسع جوجل نطاق التخصيص ليشمل مصادر إضافية مثل YouTube و Google Photos، مما يعزز من تجربة المستخدم في الحصول على إجابات مخصصة.

ميزات إضافية قادمة

• ميزة “المعلومات المحفوظة” (Saved info) أصبحت متاحة على نطاق واسع.

• قدرة Gemini على تذكر والاستفادة من المحادثات السابقة عند تقديم الإجابات ستتوافر قريبًا بأكثر من 45 لغة.

قائمة نماذج Gemini 2.0 المتاحة في التطبيق

1. 2.0 Flash: للمهام اليومية مع ميزات إضافية.

2. 2.0 Flash Thinking (التجريبي): يعتمد على استدلال متقدم.

3. Deep Research: للحصول على أبحاث متعمقة.

4. Personalization (التجريبي): يقدم مساعدات مخصصة بناءً على سجل البحث.

5. 2.0 Pro (التجريبي): الأفضل للمهام المعقدة.

مع إطلاق Gemini 2.0، تواصل جوجل تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تقديم ميزات أسرع، أكثر تخصيصًا، ومتكاملة مع التطبيقات اليومية. سواء كنت بحاجة إلى بحث معمق، أو توصيات شخصية، أو تحسين تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي، فإن Gemini يوفر لك الحل.