شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر: مستويات سطح البحر العالمية ارتفعت بمقدار "غير متوقع" والان مع تفاصيل الخبر

حذرت وكالة ناسا من ارتفاع منسوب مياه البحار العالمي بشكل غير متوقع العام الماضي، وكانت توقعت الوكالة ارتفاع منسوب المياه بمقدار 0.17 بوصة (0.43 سم) في عام 2024، إلا أن القياسات تُظهر أن معدل ارتفاع العام الماضي كان في الواقع أعلى بكثير من ذلك، حيث ارتفع منسوب مياه البحار بمقدار 0.23 بوصة (0.59 سم).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أرجعت ناسا هذه الزيادة "غير المتوقعة" إلى ارتفاع غير عادي في درجة حرارة المحيطات، بالإضافة إلى ذوبان الجليد الأرضي مثل الأنهار الجليدية.

وقال جوش ويليس، باحث في منسوب مياه البحار في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا: "كان الارتفاع الذي شهدناه في عام 2024 أعلى مما توقعنا"، مضيفا "يختلف كل عام قليلاً، ولكن من الواضح أن منسوب مياه المحيطات مستمر في الارتفاع، وأن معدل الارتفاع يزداد سرعة".

كما أنه في السنوات الأخيرة، نتج حوالي ثلثي ارتفاع مستوى سطح البحر عن ذوبان الصفائح الجليدية والأنهار الجليدية، بينما نتج الثلث الآخر عن ارتفاع درجة حرارة المحيطات.

ومع ذلك، في عام 2024، انقلبت هذه المساهمات، وفقًا لناديا فينوجرادوفا شيفر، رئيسة برامج علم المحيطات الفيزيائية ومرصد نظام الأرض المتكامل في مقر ناسا بواشنطن، حيث أوضحت قائلةً: "مع كون عام 2024 هو العام الأكثر دفئًا على الإطلاق، فإن محيطات الأرض المتوسعة تسير على نفس النهج، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود".

وباستخدام سلسلة من الأقمار الصناعية لرصد المحيطات، دأبت وكالة ناسا على تسجيل مستويات سطح البحر حول العالم منذ عام 1993، ومنذ ذلك الحين، تضاعف معدل ارتفاع مستوى سطح البحر السنوي بأكثر من الضعف، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا.

وبناءً على المعدل الحالي، توقعت ناسا أيضًا ارتفاع مستوى سطح البحر على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، ومما يثير القلق، تشير التوقعات إلى أن الأرض قد تشهد ارتفاعًا آخر في مستوى سطح البحر بمقدار2.7 بوصة (7سم) بحلول عام 2040، ويشير ذلك إلى أن مئات البلدات والمدن معرضة لخطر الغرق تحت الماء.