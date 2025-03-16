شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك: المركبة الفضائية "ستارشيب" ستنطلق إلى المريخ في نهاية 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إيلون ماسك، مؤسس سبيس إكس، أن صاروخ ستارشيب الضخم سينطلق إلى المريخ في نهاية عام 2026، وعلى متنه روبوت تيسلا البشري أوبتيموس، مضيفًا أن عمليات الهبوط البشري قد تبدأ فى أقرب وقت ممكن بحلول عام 2029.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phys"، قال ماسك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ستنطلق ستارشيب إلى المريخ في نهاية العام المقبل، حاملةً روبوت أوبتيموس، وإذا سارت عمليات الهبوط على ما يرام، فقد تبدأ عمليات الهبوط البشري في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2029، على الرغم من أن عام 2031 هو الأرجح".

كشف ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، عن روبوتات أوبتيموس الخاصة بالشركة في فعالية العام الماضي، وقال إن الروبوتات الراقصة ستتمكن يومًا ما من القيام بمهام بسيطة، بالإضافة إلى تقديم الصداقة، وتوقع أن يتراوح سعرها بين 20 ألف و30 ألف دولار.

يُعد صاروخ ستارشيب، أكبر وأقوى صاروخ في العالم، عنصرًا أساسيًا في رؤية ماسك طويلة المدى لاستعمار المريخ.

يبلغ ارتفاع مركبة ستارشيب 403 أقدام (123 مترًا)، أي ما يزيد بحوالي 100 قدم عن تمثال الحرية، وهي مصممة لتكون قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل في نهاية المطاف.

تنتظر ناسا أيضًا نسخة معدلة من ستارشيب كمركبة هبوط قمرية لبرنامج أرتميس، الذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر هذا العقد.

ولكن قبل أن تتمكن سبيس إكس من تنفيذ هذه المهام، يجب أن تثبت أن المركبة موثوقة وآمنة للطاقم، وقادرة على التزود بالوقود في المدار بشكل معقد، وهو أمر بالغ الأهمية لمهام الفضاء العميق.