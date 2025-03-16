شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Xbox تكشف عن مساعد ألعاب جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Xbox عن مساعد ألعاب جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم “Copilot for Gaming”، وذلك قبل انطلاق مؤتمر مطوري الألعاب (GDC)، يعتمد هذا المساعد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، وهو مصمم لتقديم الدعم للاعبين من خلال الإجابة على الأسئلة، تنفيذ المهام، وحتى تقديم الملاحظات حول الأداء داخل اللعبة.

وفي حديثها على البودكاست الرسمي لـ Xbox، أوضحت فاطمة كردار، نائب رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي للألعاب في مايكروسوفت، أن المساعد يمكنه حتى “السخرية من اللاعبين” إذا كانوا يؤدون بشكل سيئ، بناءً على تفضيلاتهم الشخصية.

ميزات Copilot for Gaming

يتيح Copilot for Gaming العديد من الوظائف التي تهدف إلى تحسين تجربة اللاعبين، ومنها:

تقديم نصائح آنية داخل اللعبة: مثل اقتراح شخصيات مناسبة في لعبة Overwatch بناءً على تكوين الفريق وقوة الأبطال. كما يمكنه تحليل اختيارات اللاعب السابقة على خرائط معينة لتقديم أفضل التوصيات.

تحليل وتحسين الأداء: يساعد اللاعبين على اتخاذ القرارات المناسبة أثناء المعارك ويوجههم نحو استراتيجيات أفضل في المواجهات المستقبلية.

معلومات دقيقة من المطورين: تعاونت Xbox مع استوديوهات تطوير الألعاب لضمان دقة المعلومات التي يقدمها المساعد، بعيدًا عن الأخطاء أو المعلومات غير المحدثة الموجودة على الإنترنت.

التفاعل الاجتماعي: يمكنه إخبارك عند اتصال أصدقائك بالإنترنت واقتراح الانضمام إليهم في الألعاب. وفي حال لم يكن أصدقاؤك متصلين، يمكن للمساعد أن يكون رفيقًا يتكيف مع أسلوب لعبك.

إدارة المهام الصغيرة: مثل تذكيرك بأحداث آخر جلسة لعب، تثبيت الألعاب نيابة عنك، واقتراح عناوين جديدة بناءً على تفضيلاتك.

إطلاق محدود على تطبيق Xbox

حاليًا، يتوفر Copilot for Gaming فقط عبر تطبيق Xbox على الهواتف المحمولة، حيث يعمل كشاشة ثانية تظهر أثناء اللعب. تخطط Xbox لمواصلة تحسين المساعد بناءً على آراء المستخدمين.

منافسة في مجال الذكاء الاصطناعي للألعاب

مايكروسوفت ليست الشركة الوحيدة التي تعمل على تطوير مساعدين ذكيين للألعاب، حيث قامت Google DeepMind العام الماضي بإطلاق SIMA، وهو مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي للعب جنبًا إلى جنب مع المستخدمين، كما تُشير تقارير إلى أن Sony PlayStation تعمل على تطوير نسخة تعمل بالذكاء الاصطناعي من شخصية Aloy من لعبة Horizon Forbidden West.

مع استمرار التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، يبدو أن مستقبل الألعاب سيكون أكثر تفاعلاً وذكاءً من أي وقت مضى.