شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تنجح في إطلاق 3 رحلات.. وترسل 23 قمرًا صناعيًا للإنترنت إلى المدار والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت سبيس إكس ثلاث رحلات فضائية في وقت قياسى، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 يحمل 23 قمرًا صناعيًا من أقمار ستارلينك للإنترنت التابعة للشركة، بما في ذلك 13 قمرًا مزودًا بإمكانية الاتصال المباشر بالخلية، من محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا، وكان هذا هو الإطلاق الثالث لسبيس إكس في غضون 13 ساعة.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، أطلق فالكون 9 مهمة رواد الفضاء كرو-10 نحو محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، والذي يقع بجوار محطة كيب كانافيرال الفضائية، ثم أطلقت الشركة 74 حمولة إلى المدار من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا في مهمة مشاركة الرحلات تُسمى "ناقل 13"، وشهدت تلك الرحلة إنجازًا كبيرًا لسبيس إكس، الهبوط رقم 400 حتى الآن للمرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9.

كما كان هناك هبوط ناجح في عملية إطلاق ستارلينك هذا الصباح، وهو الثامن عشر حتى الآن لهذا الصاروخ المُعزِز من طراز فالكون 9، وفقًا لوصف مهمة سبيس إكس.

أطلقت سبيس إكس الآن 31 مهمة فالكون 9 بحلول عام 2025، جيث خُصص حوالي ثلثيها لبناء شبكة ستارلينك في مدار أرضي منخفض، وهي أكبر مجموعة أقمار صناعية تم تجميعها على الإطلاق.

وأطلقت شركة سبيس إكس ما يقرب من 8100 مركبة فضائية من فئة ستارلينك حتى الآن، منها 7061 مركبة عاملة اليوم، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.