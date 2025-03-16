شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من لعبة Half-Life 2 RTX يصل إلى Steam فى 18 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت NVIDIA أخيرًا عن إطلاق النسخة التجريبية المنتظرة من Half-Life 2 RTX في 18 مارس، بعد الإعلان عنها لأول مرة في عام 2023، سيتمكن اللاعبون الذين يمتلكون اللعبة الأصلية على Steam من تحميل وتجربة العرض الأولي، الذي يُعيد تصور منطقتي Ravenholm وNova Prospekt بتقنيات تتبع الأشعة الحديثة، ورغم أن الشركة لم تحدد موعد إصدار النسخة الكاملة بعد، إلا أنها أكدت أنها ستصل “في وقت لاحق”.

RTX Remix – أداة جديدة لتحديث الألعاب الكلاسيكية

بالتزامن مع الإصدار التجريبي، أتاحت NVIDIA اليوم أداة RTX Remix للجمهور، وهي الأداة التي استخدمها فريق Orbifold Studios لإعادة تصميم Half-Life 2. تقدم RTX Remix ميزات متطورة مثل:

• دعم تقنية DLSS 4، التي تحسن الأداء وتوليد الإطارات.

• إمكانية إضافة إضاءة بتتبع الأشعة بالكامل ونسيجيات محسنة بالذكاء الاصطناعي بسهولة.

• واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمعدّلين تحسين الألعاب الكلاسيكية دون تعقيد.

• إمكانية إعادة بناء جميع أصول اللعبة بالكامل للفرق الأكثر احترافية.

لماذا يجب أن تعيد زيارة Half-Life 2؟

إلى جانب التجربة البصرية الجديدة، هناك سبب آخر يدفع اللاعبين إلى العودة إلى Half-Life 2 الأسبوع المقبل. في فبراير الماضي، توفي فيكتور أنتونوف، المدير الفني للعبة، عن عمر 52 عامًا.

ويُعتبر أنتونوف أحد أبرز الأشخاص الذين ساهموا في خلق الهوية البصرية المميزة لـ Half-Life 2، حيث صمم مدينة City 17 والتكنولوجيا الخاصة بـ The Combine، مما جعل عالم اللعبة أحد أكثر العوالم شهرة وتأثيرًا في تاريخ الألعاب