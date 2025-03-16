تكنولوجيا: ViewSonic تطرح شاشة 27 بوصة بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز بسعر مذهل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ViewSonic شاشة جديدة بحجم 27 بوصة مع لوحة IPS ودقة 1920 × 1080 بكسل، مما يضمن عرضًا واضحًا وحادًا. تأتي الشاشة بمعدل تحديث أصلي 120 هرتز، مع إمكانية رفعه إلى 144 هرتز، مما يوفر تجربة سلسة ويقلل من تمزيق الشاشة طمس الحركة والتأخير.

يجعل هذا الأداء العالي الشاشة خيارًا مثاليًا لكل من اللاعبين والمحترفين الذين يحتاجون إلى عرض مرن وسريع الاستجابة.

تتميز الشاشة بوقت استجابة 4 مللي ثانية GTG و1 مللي ثانية MPRT، مما يضمن انتقالات بيكسل سريعة تقضي على التشويش في الحركة. كما تمتلك نسبة تباين ثابتة 1500:1، مما يعزز وضوح الصور وعمق التفاصيل.

لتوفير تجربة بصرية محسنة، توفر الشاشة سطوعًا يبلغ 400 شمعة في المتر المربع وتغطية ألوان 99% من sRGB، مما يجعلها مناسبة لإنشاء المحتوى ومشاهدة الوسائط. كما تم تزويدها بتقنية تقليل الضوء الأزرق من الجيل الثاني، والتي تقلل انبعاثات الضوء الأزرق الضار إلى أقل من 40%، مع الحفاظ على دقة الألوان الطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم تقنية خالية من الوميض تعتمد على تحكم مباشر في التيار المستمر (DC) بدلاً من تعتيم PWM التقليدي، مما يقلل من إجهاد العين والتعب أثناء الاستخدام الطويل.

من حيث التصميم، تأتي الشاشة بإطار نحيف يدعم إعدادات متعددة الشاشات بسلاسة. كما تدعم تركيب VESA (100 × 100 مم)، مما يسهل تثبيتها على الحائط أو توصيلها بأذرع الشاشات لمرونة أكبر.

أما بالنسبة للاتصال، فتتضمن الشاشة منفذ VGA واحدًا يدعم دقة FHD بمعدل 75 هرتز، بالإضافة إلى منفذ HDMI 1.4 يدعم دقة FHD بمعدل 144 هرتز عند كسر السرعة.

المصدر