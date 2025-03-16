شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صديقي الروبوت في رمضان (15).. ممكن تقترح طرق بسيطة لتنظيف البيت والان مع تفاصيل الخبر

وصلنا لمنتصف الشهر الكريم وتحول البيت النظيف إلى غير مرتب، كل الأشياء مبعثرة على الأسطح والأتربة تتواجد في الأركان، ولا أعرف كيف على أن اتصرف في التنظيف وأى وقت يفضل أن أقوم بهذه المهمة الشاقة، لذلك لجأت لصديقى الروبوت "جيميناى" أطلب منه مساعدتى قبل موعد الزيارة العائلية المقبلة.

صديقى الروبوت فى رمضان (1) .. تفتكر ممكن نفطر إيه فى أول يوم صيام؟

صديقى الروبوت فى رمضان (2) .. إزاى أنظم وقتى فى الشهر الكريم؟

صديقى الروبوت فى رمضان (3).. استنى قد إيه بعد الفطار قبل ما أبدأ التمرين؟

صديقى الروبوت فى رمضان (4).. تعرف أظبط نومى فى الشهر الكريم إزاى؟

قال لى جيميناى إن تنظيف المنزل قد يصبح تحديًا، وقدم بعض الطرق البسيطة لتنظيف البيت في رمضان دون إرهاق، أهمها تحديد جدول تنظيف على أيام الأسبوع، مع التركيز كل يوم على منطقة معينة في المنزل، وتوزيع مهام التنظيف على أفراد الأسرة، كل حسب قدرته، لتخفيف العبء.

أما عن أفضل وقت للتنظيف فيكون بعد الإفطار، من خلال تخصيص 15 دقيقة لتنظيف المطبخ من بقايا الطعام والأطباق، وقبل السحور، بترتيب غرفة المعيشة وإعادة الوسائد والأغطية إلى مكانها، مع استخدام ممسحة رطبة لمسح الأرضيات سريعًا وإزالة الغبار والبقع.

هذا الروتين اليومى سيكون جيد مع يوم مخصص أسبوعى للتنظيف العميق، مثل تنظيف الحمامات، تغيير أغطية الأسرة، وتنظيف النوافذ، والتركيز على المناطق الأكثر استخدامًا مثل المطبخ والحمامات وغرفة المعيشة.

ونصحنى جيميناى باستخدام المنظفات الطبيعية مثل الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم لتجنب المواد الكيميائية الضارة، والتخلص من الأشياء غير الضرورية لتسهيل عملية التنظيف، واستغلال الوقت الذى يكون فيها أفراد العائلة خارج المنزل لإنجاز مهام التنظيف، مع استخدام أدوات التنظيف المناسبة لتسهيل عملية التنظيف وتوفير الوقت والجهد.

وتعد التهوية الجيدة أمر مهم، ويمكن القيام به فقط من خلال فتح النوافذ والأبواب لتهوية المنزل وتجديد الهواء، وكذلك الاستعانة بالروائح العطرة الطبيعية لإضفاء رائحة منعشة على المنزل.