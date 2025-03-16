شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 16e يتفوق على آيفون SE في المبيعات الأولية رغم ارتفاع سعره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مستخدمي Apple لم يكترثوا بارتفاع سعر iPhone 16e كما كان متوقعًا في البداية، فعلى الرغم من أنه أغلى بـ 170 دولارًا من سلفه الروحي، إلا أن iPhone 16e يتفوق في المبيعات على iPhone SE.

وصدر آخر هاتف iPhone SE في عام 2022، أي بعد عامين من إصدار iPhone SE لعام 2020، وهذا يعني أن مستخدمي iPhone كانوا ينتظرون إصدارًا جديدًا من سلسلة الهواتف متوسطة المدى، صدر iPhone 16e هذا العام ليحل محل iPhone SE كبديل اقتصادي لسلسلة iPhone 16 الرئيسية.

هذا يعني أن iPhone 16e يشترك في بعض أوجه التشابه مع أحدث هواتف Apple الرائدة: وهو دعمه لتقنية Apple Intelligence. صحيح أن تقنية Apple Intelligence غير مكتملة، لكنها لا تزال أكبر نقطة بيع وأكثر ميزة تسويقية في سلسلة iPhone 16. يحتوي iPhone 16e على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت لدعم الذكاء الاصطناعي وشاشة حديثة من الحافة إلى الحافة، على عكس iPhone SE.

لكن رغم كل هذا، تعرّض هاتف iPhone 16e للسخرية عند إطلاقه. قال المستهلكون إن سعره مبالغ فيه، وإنهم كانوا يفضلون طرازًا آخر من iPhone SE. حتى مع احتساب التضخم، فإن سعر iPhone 16e أعلى مما ينبغي، بل إنني أزعم أن Apple أوقفت إنتاج iPhone SE لحماية هوامش ربحها.