شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التحام مركبة سبيس إكس "كرو-10" بنجاح بمحطة الفضاء الدولية .. وعودة سونيتا ويليامز قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحمت مركبة سبيس إكس "كرو-10" بنجاح بمحطة الفضاء الدولية يوم الأحد، مما أعاد الأمل بعودة رائدي فضاء ناسا، سونيتا ويليامز وبوتش ويلمور، العالقين في المدار منذ أشهر.

وبعد فتح باب مركبة سبيس إكس "دراغون"، استقبل طاقم البعثة 72، بمن فيهم رائدا الفضاء العالقان، سونيتا ويليامز وبوتش ويلمور، أعضاء المركبة بحفاوة بالغة.

ووصلت الكبسولة الفضائية، التي أُطلقت يوم الجمعة 14 مارس من تكساس، إلى محطة الفضاء الدولية الساعة 12:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، واستغرقت كبسولة سبيس إكس "دراغون" حوالي 28.5 ساعة للسفر من الأرض إلى محطة الفضاء الدولية.

وحملت المركبة الفضائية أربعة رواد فضاء: آن ماكلين ونيكول آيرز من ناسا، وتاكويا أونيشي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، وكيريل بيسكوف من وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس).

وسيقضون الأيام القليلة القادمة في التعرف على محطة الفضاء الدولية برفقة رائدي فضاء ناسا ويليامز وويلمور، وتقطعت السبل بويليامز وويلمور على متن محطة الفضاء الدولية منذ يونيو 2024 بسبب مشاكل فنية في مركبة ستارلاينر الفضائية التابعة لشركة بوينغ. كان من المقرر عودتهما بعد مهمة استمرت ثمانية أيام، لكن المشاكل المستمرة أخرت رحلتهما إلى الوطن.

وانطلقت مهمة سبيس إكس "كرو-10" بنجاح من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، الساعة 7:03 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم 14 مارس، ويتواجد على متن المركبة رائدتا فضاء ناسا آن ماكلين ونيكول آيرز، وتاكويا أونيشي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وكيريل بيسكوف من وكالة الفضاء الروسية، وسينضمون إلى طاقم محطة الفضاء الدولية بعد التحام المركبة بالمختبر المداري الساعة 11:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم 15 مارس.

وسيتيح وصول الطاقم الجديد لرائدي فضاء ناسا، سوني ويليامز وبوتش ويلمور، العودة إلى الوطن بعد أن تحولت إقامتهما المفترضة على متن محطة الفضاء الدولية، والتي استمرت أسبوعًا، إلى تسعة أشهر.

وانطلق ويليامز وويلمور إلى محطة الفضاء الدولية على متن أول رحلة مأهولة لمركبة بوينغ ستارلاينر، والتي تهدف إلى إثبات جاهزيتها لنقل رواد الفضاء إلى المدار.

وفي طريقها إلى المحطة، بدأت مركبة ستارلاينر بتسريب الهيليوم، وتعطلت بعض محركاتها الدافعة، وبينما حاول رواد الفضاء ومهندسو الأرض حل المشكلة، قررت ناسا في النهاية إعادة ستارلاينر إلى الأرض بدون طاقم. عادت المركبة الفضائية إلى الأرض في سبتمبر، تاركةً ويليامز وويلمور على متن محطة الفضاء الدولية.

قبل عودة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ، كانت ناسا قد قررت بالفعل عودة ويليامز وويلمور إلى الأرض مع طاقم سبيس إكس كرو-9. توجهت المهمة إلى المحطة وعلى متنها رائدا فضاء فقط لإفساح المجال لمقعدين شاغرين للعودة. كان من المقرر أصلاً أن يعودا في فبراير، ولكن تم تأجيل إطلاق كرو-10 في النهاية لإعطاء سبيس إكس وقتًا كافيًا لتجهيز مركبة دراغون جديدة للمهمة. من المتوقع الآن أن يعود ويليامز وويلمور إلى الأرض مع نيك هيج وألكسندر جوربونوف من كرو-9 في 19 مارس.