شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تستعد لاستبدال iPhone 17 Pro Max بإصدار iPhone 17 Ultra والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير حديث بأن شركة أبل تخطط لإطلاق هاتف iPhone 17 Ultra هذا العام، ليحل محل إصدار Pro Max، ورغم أن هذه الشائعات تكررت سابقًا قبل إطلاق iPhone 15 وiPhone 16، إلا أن مصادر جديدة تشير إلى أن أبل قد تتخذ هذه الخطوة بالفعل.

وفقًا لما نشره مدوّن تقني على منصة Naver، فإن تحليلات سوق سلاسل التوريد تشير إلى أن أبل تستعد لتقديم هاتف جديد بمواصفات متطورة، من بينها تقليص حجم Dynamic Island، ويبدو أن كميات الإنتاج غير كافية لتغطية كلًا من الإصدارين Pro وUltra، مما يدعم فكرة استبدال Pro Max نهائيًا.

مواصفات متوقعة لـ iPhone 17 Ultra

• نظام تبريد جديد بتقنية vapor chamber، سيكون حصريًا لإصدار Ultra.

• بطارية أكبر من iPhone 16 Pro Max، مما يجعل الجهاز أكثر سُمكًا.

• تحسينات في العتاد الداخلي، ما قد يسمح لآبل برفع السعر وزيادة هامش الربح.

رغم أن التقرير لم يُؤكد رسميًا، فإن استخدام آبل لتسمية Ultra في منتجاتها الأخرى، مثل Apple Watch Ultra وM3 Ultra Chip، يعزز من احتمالية إطلاق هاتف يحمل هذا الاسم مع تحسينات كبيرة، لا يزال الوقت مبكرًا للتأكد من صحة هذه المعلومات، لكننا سنواصل متابعة التفاصيل فور توفرها.