شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق iPhone 17 Air خلال 2025.. تعرف على 8 معلومات حول الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرجح أن تُعلن Apple عن سلسلة iPhone 17 الجديدة خلال 6 أشهر، وبينما من المرجح أن نرى طرازًا قياسيًا، وطرازًا Pro، وطرازًا Pro Max، يُقال أيضًا إن الشركة ستُطلق إصدار Air جديدًا مع سلسلة iPhone 17 في عام 2025، لحسن الحظ، تسربت العديد من تفاصيل iPhone 17 Air على الإنترنت، مما يُعطينا فكرة جيدة عما يُمكن توقعه من الجهاز، إليكم 8 معلومات نعرفها مسبقًا عن هاتف iPhone فائق النحافة القادم من Apple.

إطلاق iPhone 17 Air في عام 2025: 8 معلومات حول الهاتف

- من المرجح أن يكون تصميم iPhone 17 Air أحد أكثر الميزات إثارة للاهتمام، وفقًا للصور المُسربة، سيكون له هيكل فائق النحافة، يتراوح سمكه بين 5،5 مم و6 مم، ويُقال إنه سيكون أنحف هاتف iPhone تُطلقه Apple على الإطلاق، مع ذلك، قد يأتي هذا التصميم النحيف على حساب مواصفات أقل.

- من المرجح أن تفتقر الكاميرا الخلفية الوحيدة إلى خيارات التكبير البصري الموجودة في طرز iPhone الأخرى، وقد تكون جودة الكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى أداء مكبر الصوت، أقل أيضًا.

- بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج A19 الأساسي، على عكس معالج A19 Pro الأقوى الموجود في الطرز الفاخرة، حسنًا، الوقت وحده كفيل بكشف التصميم والميزات الحقيقية لطراز iPhone 17 Air الجديد.

- من أبرز الميزات التي تظهر في الصور تصميم الكاميرا الخلفية، بخلاف طُرز Apple الأخرى التي تأتي بكاميرات خلفية متعددة، يُقال إن iPhone 17 Air سيحتوي على كاميرا خلفية واحدة (48 ميجابكسل) مُدمجة في شريط كاميرا عريض ومستطيل، ومن المثير للدهشة أن الجزء الخلفي بارز جدًا على الرغم من احتوائه على كاميرا واحدة فقط، ولكن هذه مجرد صورة توضيحية وليست رسمية، لذا يُنصح المستخدمون بعدم أخذ تفاصيل التصميم الجديدة بحذر.

- تجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذا التصميم يتناقض مع التقارير السابقة، التي أشارت إلى وضع الكاميرا في المنتصف العلوي، على الرغم من هذا الاختلاف، قد يُقدم التصميم الجديد مظهرًا جديدًا لسلسلة iPhone.

- بالإضافة إلى ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي تُجري فيها Apple تجارب على طراز iPhone جديد، فبينما نجحت إصدارات iPhone القياسية وPro وPro Max في الغالب لصالح العلامة التجارية، إلا أن محاولات Apple السابقة لإطلاق طرازي iPhone mini وiPhone Plus لم تُحقق نجاحًا كبيرًا، مع iPhone 17 Air، قد تهدف Apple إلى جهاز مميز بتصميم مميز ونحيف للغاية، حتى لو كان ذلك يعني التضحية ببعض الميزات المتطورة.

- تشير التسريبات أيضًا إلى أن هاتف iPhone 17 Air سيضم شاشة تتراوح بين 6،6 و6،7 بوصة، ما يعني أن الجهاز قد يأتي بشاشة أكبر من هاتف iPhone 17 الذكي، ولكنه أصغر من هاتف iPhone 17 Pro Max، يُقال إن الإصدار القياسي سيأتي بشاشة مقاس 6،3 بوصة، بينما سيأتي طراز Max بشاشة مقاس 6،9 بوصة.

- وفقًا للتسريبات، من المرجح أن نشهد إطلاق هاتف iPhone Air الذكي الجديد في حدث Apple للكشف عن iPhone 17 عام 2025، والمتوقع عقده في سبتمبر.