شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو مذهل لكسوف الشمس من سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

شاهد بعض الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة خسوف القمر الليلة الماضية، لكن بالنسبة لأحد المراقبين على القمر، لم يكن خسوفًا قمريًا، بل كسوفا للشمس.

والتقطت مركبة "بلو جوست" الفضائية التابعة لشركة "فايرفلاي إيروسبيس"، صورةً معاكسةً لنا هنا على الكوكب، حيث بدت الأرض وكأنها تمر أمام الشمس.

ويحدث الكسوف عندما يكون القمر والأرض والشمس على خط مستقيم، فنرى ظل الأرض يُحوّل القمر إلى اللون الأحمر، بينما تحجب الأرض الشمس على سطح القمر ، ولحسن الحظ تمكّن فريق "بلو جوست" من التقاط صورة رائعة للكسوف كما هو موضح .

وكتبت فايرفلاي في تحديث: "تُظهر الصورة الشمس وهي على وشك الظهور من كسوف كلي خلف الأرض، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تعمل فيها شركة تجارية بنشاط على القمر وتتمكن من رصد كسوف كلي للشمس، حيث تحجب الأرض الشمس وتلقي بظلالها على سطح القمر ، وتزامنت هذه الظاهرة مع خسوف القمر الذي شهدناه على الأرض".

التقطت المركبة الفضائية أيضًا فيديو رائعًا للكسوف، مُجمّعًا من سلسلة صور بتعريضات مختلفة لمراعاة اختلاف كمية الضوء المتواجدة بمرور الوقت، ويبدو سطح القمر أحمر اللون بسبب مرور ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، مما يُضفي على البيئة القمرية جوًا مُخيفًا ، وإذا دققت النظر، ستلاحظ وجود نسختين من كسوف الشمس، حيث أن النسخة السفلية هي انعكاس للكسوف في اللوحة الشمسية للمركبة الفضائية.

وقد وصلت صور أخرى من Blue Ghost هذا الأسبوع أيضًا، بما في ذلك هذا المنظر المذهل للشمس في بداية كسوف الشمس، والذي تم التقاطه في حوالي الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وقد التقطت المركبة أيضًا كوكبنا بالإضافة إلى الشمس، مثل هذه الصورة للأرض كما نراها من القمر:

وستواصل المركبة الفضائية "بلو جوست" عملياتها على القمر بما في ذلك التقاط صور لغروب الشمس القمري قبل نهاية المهمة في 16 مارس .