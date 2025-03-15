شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يختبر ميزة جديدة لمشاركة Reels مع الأصدقاء.. إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل إنستجرام تطوير تجربة ريلز، وهي مقاطع الفيديو القصيرة التي تحظى بانتشار واسع عالميًا، حيث يعمل الآن على إضافة ميزة جديدة تسهل مشاركة هذه المقاطع مع الأصدقاء بشكل شخصي، الميزة الجديدة تحمل اسم Blend، وهي قيد الاختبار حاليًا، وتقال إنها قيد التطوير منذ مارس من العام الماضي، وتعتمد على دمج مقاطع ريلز Reels في المحادثات الخاصة عبر الرسائل المباشرة (DMs).

وفقًا للتقارير، يجري إنستجرام اختبار الميزة مع مجموعة صغيرة من المستخدمين في الوقت الحالي، لكن يبدو أن ميتا تخطط لإطلاقها على نطاق أوسع، ما يفسر اختبارها على مستوى الجمهور قبل الإطلاق الرسمي، ورغم أن الموعد النهائي لإطلاقها لم يُحدد بعد، فإن التوقعات تشير إلى أنها قد تتوفر للجميع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بعض المستخدمين حصلوا بالفعل على إشعار من إنستجرام يدعوهم لتجربة Blend مع أصدقائهم في الرسائل المباشرة، وعند استخدام هذه الميزة، يظهر لهم خيار يسمح بمشاركة مقاطع Reels بعدة طرق مختلفة، من بينها مشاركة المقاطع المقترحة لبعضهم البعض، أو عرض مقاطع جديدة بناءً على محادثاتهم السابقة، أو إنشاء قائمة مشاهدة خاصة يمكن الانضمام إليها بالدعوة فقط.

يبدو أن إنستجرام يسعى من خلال هذه الميزة إلى زيادة التفاعل مع Reels بطريقة أكثر تخصيصًا، حيث يمكن للأصدقاء مشاهدة المحتوى الذي يناسب اهتماماتهم المشتركة، ويعد هذا التوجه جديدًا مقارنة بالمنافسين، إذ لم يقدم تيك توك حتى الآن ميزة مشابهة، ما يعزز تفرد إنستجرام في هذا المجال.

يأتي هذا التطوير في الوقت الذي تنتشر فيه تقارير حول احتمال إطلاق إنستجرام تطبيقًا مستقلًا مخصصًا لمشاهدة Reels فقط، ما قد يسمح بإضافة مجموعة من الميزات الجديدة التي تجعل المنصة أكثر قدرة على منافسة تيك توك بشكل أكثر فعالية.