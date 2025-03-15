شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اجتماع شركة آبل المسرب يُظهر مدى خطورة وضع Siri والان مع تفاصيل الخبر

في الأسابيع الأخيرة، لم تتمكن شركة آبل من الفرار من عناوين الأخبار حول بطء تقدمها في كل ما يتعلق بسيري والذكاء الاصطناعي ، وأجّلت الشركة رسميًا الميزات التي وعدت بها لأول مرة في يونيو الماضي، والتي كانت تهدف إلى تحديث سيري ومنح آبل دفعةً قويةً في سباق الذكاء الاصطناعي، ما زلنا لا نعرف متى ستصل قدرات الذكاء الاصطناعي من آبل، وإذا كان الاجتماع الأخير دليلًا على ذلك، فإن آبل نفسها لا تعرف ذلك أيضًا.

ونشرت بلومبرج تفاصيل كاملة عما حدث في اجتماع فريق سيري، الذي ترأسه المدير الأول روبي ووكر، المشرف على القسم، ووصف ووكر التأخير بأنه "وضعٌ مُقلق"، وأعرب عن تعاطفه مع الموظفين الذين قد يشعرون بالإرهاق أو الإحباط من قرارات آبل وسمعة سيري التي لا تزال باهتة ، وأضاف أنه ليس من المُسلّم به أن ميزات سيري المفقودة ستُضاف إلى نظام iOS 19 هذا العام ، فهذا هو هدف الشركة الحالي، ولكن "هذا لا يعني أننا سنُطلقها حينها"، كما قال للموظفين.

وقال ووكر، وفقًا لتقرير بلومبرج : "لدينا التزامات أخرى في شركة آبل تجاه مشاريع أخرى ، ونريد الوفاء بالتزاماتنا تجاهها، وندرك أنها الآن أكثر إلحاحًا من الميزات التي تم تأجيلها".

وأشار الاجتماع أيضًا إلى توتر بين وحدة سيري التابعة لشركة آبل وقسم التسويق ، وصرّح ووكر بأن فريق الاتصالات أراد تسليط الضوء على ميزات مثل قدرة سيري على فهم السياق الشخصي والقدرة على اتخاذ إجراء بناءً على ما يظهر حاليًا على شاشة المستخدم ، على الرغم من أنها لم تكن جاهزة تمامًا.

وأقرّ ووكر بأن هذه التلميحات في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) وتوقعات العملاء الناتجة عنها زادت الأمور سوءًا ، ومنذ ذلك الحين، سحبت آبل إعلانًا لهاتف آيفون 16 عرض الميزات.

وأضافت إخلاءات مسؤولية إلى عدة أقسام من موقعها الإلكتروني، مشيرةً إلى تأجيل إطلاقها جميعًا إلى تاريخ محدد ، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى مشاكل في الجودة "أدت إلى عدم عملها بشكل صحيح في ثلث الوقت تقريبًا"، وفقًا لمارك جورمان.

لم تُعلّق شركة آبل علنًا على الوضع إلا في بيان الأسبوع الماضي، حين قالت إن قدرات سيري المتقدمة "تستغرق وقتًا أطول من المتوقع ، لكن ووكر أخبر موظفيه أن كبار المديرين التنفيذيين، مثل رئيس قسم البرمجيات كريج فيديريجي ورئيس قسم الذكاء الاصطناعي جون جياناندريا، يتحملون "مسؤولية شخصية شديدة" عن هذا المأزق الذي يُثير انتقادات لاذعة مع مرور الأشهر، دون أي نتائج تُذكر سوى تحسين رسوم سيري المتحركة.

وقال ووكر: "لا يتوقع العملاء هذه الميزات الجديدة فحسب، بل يريدون أيضًا سيري أكثر تطورًا وتكاملًا، وسنطرح هذه الميزات وغيرها حالما تصبح جاهزة". وأشاد بالفريق على عمله "المذهل" حتى الآن ، وقال عن الميزات المتأخرة: "هذه الميزات ليست جاهزة تمامًا للعامة، مع أن منافسينا ربما أطلقوها في هذه الحالة أو أسوأ".