تكنولوجيا: الكشف عن محتويات صندوق هاتف Tecno Camon 40 Pro 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد Tecno Camon 40 Pro 5G ثاني أفضل جهاز في سلسلة Camon 40، التي تضم Vanilla Camon 40 ونسخة Camon 40 Pro 4G بالإضافة إلى الإصدار الأعلى Camon 40 Premier.

يتميز إصدار 5G بعدة اختلافات عن نظيره 4G، حيث يأتي بمعالج Dimensity 7300 بتقنية 4 نانومتر مقارنةً بمعالج Helio G100 بتقنية 6 نانومتر في إصدار 4G. كما تمت ترقية الشاشة إلى معدل تحديث 144 هرتز، مما يجعل التجربة أكثر سلاسة.

محتويات العلبة

يأتي Camon 40 Pro 5G مع مجموعة ملحقات متكاملة، تشمل:

غطاء حماية أنيق بتصميم متناسق مع الهاتف

شاحن بقوة 45 واط

كابل USB-A إلى USB-C

وتتبنى Tecno نهجًا قويًا تجاه الذكاء الاصطناعي في هذا الهاتف، حيث تم تضمين زر ذكاء اصطناعي مخصص في الجانب العلوي الأيسر، يتميز بلون برتقالي لافت وملمس خاص.

يؤدي الضغط عليه إلى تشغيل المساعد الصوتي “Ella”، الذي يعتمد على نموذج اللغة DeepSeek R1. كما يمكن للمستخدم فتح الكاميرا مباشرة عبر الضغط المزدوج على الزر باستخدام وضع FastSnap.

يعتمد Camon 40 Pro 5G على تصميم منحني أنيق، حيث تمتد الشاشة إلى الحواف، وهو ما يضفي لمسة جمالية راقية، على عكس التصميمات المسطحة والحادة.

تواصل Tecno في تقديم هويته التصميمية الفريدة في سلسلة Camon، حيث يحمل الهاتف تصميم “Swan Neck” في الخلف، مما يجعله لا يستقر تمامًا عند وضعه على سطح مستوٍ، لكنه يصبح أكثر ثباتًا عند استخدام الغطاء المرفق.

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