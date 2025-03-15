تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 14S يصل إلى أوروبا بتصميم مألوف مستوحى من Redmi Note 13 4G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد مرور بضعة أشهر على الإطلاق العالمي لسلسلة Redmi Note 14، كشفت شاومي (عبر علامتها الفرعية Redmi) رسميًا عن Redmi Note 14S.

ورغم أنه قد يبدو كإصدار جديد ضمن دورة تحديث منتصف العام، إلا أنه في الواقع يعتمد بشكل كبير على هاتف Redmi Note 13 4G، لكن مع بعض التعديلات في التصميم.

يعد Redmi Note 14S هاتفًا ذكيًا يعمل بتقنية 4G، حيث تم إطلاقه رسميًا في جمهورية التشيك وأوكرانيا. يتميز الهاتف بتصميم مختلف عن بقية أفراد السلسلة، مع شاشة مسطحة، وفتحة ثقب مركزية، وإطار مسطح، ويأتي مزودًا بحماية Gorilla Glass 5 في الواجهة الأمامية. كما أنه حاصل على تصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء، ومتوفر بثلاثة ألوان: الأسود والأزرق والأرجواني.

يضم الهاتف شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ومستشعر بصمة جانبي. يعمل الهاتف بمعالج Helio G99-Ultra، مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) و256 جيجابايت من التخزين القابل للتوسيع عبر microSD.

ومن ناحية التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بزاوية واسعة 8 ميجابكسل وأخرى ماكرو 2 ميجابكسل، بينما تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي الهاتف على فتحة SIM هجينة، ما يمنح المستخدمين حرية الاختيار بين استخدام شريحتي SIM أو شريحة واحدة مع بطاقة microSD.

كما انه يدعم Bluetooth 5.2، وNFC، ومكبرات صوت استريو، ومقبس سماعات 3.5 ملم. يعمل الهاتف بواجهة HyperOS، لكن لم يتم تحديد إصدار أندرويد الذي يعتمد عليه.

يأتي الهاتف مزودًا ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، لكن يتعين على المستخدمين شراء الشاحن بشكل منفصل.

وفي جمهورية التشيك، يتوفر الهاتف بسعر 5,999 كرونة تشيكية (حوالي 261 دولارًا / 240 يورو) عبر متجر Mi Store، بينما يمكن شراؤه في أوكرانيا بسعر 10,999 هريفنيا أوكرانية (~265 دولارًا / 243 يورو) عبر Allo.ua.

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