تكنولوجيا: ساعة Amazfit Active 2 الذكية تحصل على تخزين موسيقى محلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Amazfit في طرح تحديث جديد لساعتها الذكية Amazfit Active 2، التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام. يتميز هذا الطراز بشاشة AMOLED، وتقنيات متقدمة لتتبع الصحة، بالإضافة إلى GPS ودعم الخرائط غير المتصلة بالإنترنت. ومع ذلك، واجهت الساعة مشكلات في التوفر ببعض الأسواق الأوروبية.

الآن، يصل الإصدار 6.0.8.4 من البرنامج إلى Amazfit Active 2، حيث يتضمن إصلاحات للأخطاء دون تحديد تفاصيلها في سجل التغيير الرسمي. كما يُحسن التحديث سلاسة الرسوم المتحركة، لكن الشركة لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

المفاجأة الأبرز في هذا التحديث هي إضافة تخزين الموسيقى المحلي، وفقًا لتقارير من مواقع متخصصة في الأجهزة القابلة للارتداء.

بعد التحديث، سيتمكن المستخدمون من تحميل ملفات MP3 مباشرة إلى الساعة عبر Bluetooth، من خلال تطبيق Zepp عبر المسار: ملف تعريف Amazfit Active 2 > اختيار الملفات من الهاتف الذكي. بفضل هذه الميزة، لن يحتاج المستخدمون إلى حمل هواتفهم أثناء المشي أو الجري.

يبلغ حجم التحديث 128.85 ميجابايت، وقد يستغرق التثبيت حوالي 15 دقيقة وفقًا لملاحظات الإصدار. لم تؤكد Amazfit ما إذا كان التحديث متاحًا لجميع الوحدات في الوقت الحالي أم يتم طرحه بشكل تدريجي.

يمكن للمستخدمين البحث عن التحديث عبر تطبيق Zepp باتباع المسار: ملف التعريف > أجهزتي > تحديث النظام Amazfit Active 2.

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