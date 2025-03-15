تكنولوجيا: سوني تحتفل بمرور 20 عامًا على God of War وتمنح اللاعبين مكافآت مجانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عند إطلاق لعبة God of War لأول مرة عام 2005 على PlayStation 2، وضعت Sony Santa Monica حجر الأساس لسلسلة أصبحت من أبرز حصريات PlayStation.

ومع اقتراب الذكرى السنوية العشرين في 20 مارس، تستعد الشركة للاحتفال بهذه المناسبة من خلال منح اللاعبين مجموعة God of War Ragnarok Dark Odyssey مجانًا.

بدءًا من 20 مارس، سيتمكن كل من يمتلك God of War Ragnarok على PlayStation أو الكمبيوتر من الحصول على مجموعة Dark Odyssey دون أي تكلفة إضافية.

سيتاح التحديث لكل من اللعبة الأساسية وإصدار Valhalla، حيث يوفر مستحضرات تجميل جديدة داخل اللعبة لكل من Kratos وFreya وAtreus. سيحصل Kratos على دروع وأسلحة مزينة بألوان الأسود والذهبي، مستوحاة من God of War 2، بينما يحصل كل من Freya وAtreus على أزياء جديدة تتماشى مع الطابع الداكن للأوديسة.

للمطالبة بالمكافآت، سيتمكن اللاعبون الذين يمتلكون اللعبة الأساسية من استلامها من أي صندوق “عناصر” داخل اللعبة، بينما سيحصل مالكو Valhalla DLC على المكافآت تلقائيًا بعد التحديث.

لمزيد من التفاصيل حول مجموعة God of War Ragnarok Dark Odyssey وأحداث الذكرى العشرين، يمكن زيارة مدونة PlayStation.

المصدر