تكنولوجيا: صديقى الروبوت فى رمضان (14).. إزاى أعمل أنشطة للتسلية من غير مجهود؟

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القاهرة - سامية سيد - أحب شهر رمضان لأنه يجعلنى انتظم فى كل شىء لم التزم فيه طوال العام، يتقسم اليوم بشكل يسمح بترتيب الأولويات والقيام بالأمر المرغوب فيه مباشرة دون تشتت، ولكنه بالنسبة للكثيرين من أصدقائى ليس كذلك، لأنهم ما زالوا يعانون من اختلاف الروتين اليومى واضطراب النوم والنظام الغذائى، وهو الأمر الذى يجعلهم أقل نشاطًا، لذلك أحاول الوصول لحل يجعلنى أشعر بالتسلية والاستمتاع بصحبتهم دون الحاجة إلى بذل مجهود، وهو الأمر الذى جعلنى أتوجه لصديقى «جيميناى»، روبوت الدردشة من جوجل، لعله يقترح على بعض الأفكار.

وافقنى جيميناى الرأى فى أن رمضان ليس فقط شهر عبادة، ولكنه أيضًا شهر للتواصل الاجتماعى، ولعل الألعاب العقلية التى لا تعتمد على المجهود البدنى خير خيار فى الشهر الكريم، مثل الشطرنج أو الطاولة أو الكلمات المتقاطعة، وكذلك المسابقات الثقافية، والألعاب الإلكترونية سواء كانت ألعابًا فردية أو جماعية.

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وتابع جيميناى: «استمتعوا بمشاهدة المسلسلات الرمضانية التى تعرض خلال رمضان، وكذلك الأفلام الوثائقية التى تتناول موضوعات ثقافية أو دينية أو تاريخية، وكذلك الأفلام الكوميدية التى تضفى جوًا من المرح والبهجة على الأجواء الرمضانية.

يمكن أيضًا القيام ببعض الأنشطة الإبداعية مثل الرسم والتلوين، وصناعة الحرف اليدوية، مثل الفوانيس الرمضانية أو الزينة الرمضانية، بجانب الأنشطة الاجتماعية، مثل المشاركة فى الفعاليات الرمضانية التى تنظمها المساجد أو المراكز الثقافية.

وأخيرًا، قدم صديقى الروبوت بعض النصائح الإضافية، مثل ضرورة الحرص على التوازن بين العبادة والتسلية، وتجنب الأنشطة التى تضيع الوقت أو تضر بالصحة، والاستمتاع بالوقت مع العائلة والأصدقاء مع محاولة خلق ذكريات جميلة تدوم للأبد.