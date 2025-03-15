تكنولوجيا: هاتف Galaxy S26 Ultra قد يحصل على ترقية كبيرة للكاميرا من تقنيات قديمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Ice Universe عن تفاصيل جديدة تتعلق بترقيات الكاميرا المحتملة في هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra المرتقب. خلال السنوات الأخيرة، لم تجرِ سامسونج تغييرات جذرية على مستشعر الكاميرا الأساسي في هواتفها الرائدة، وبدلًا من ذلك، ركزت على تحسينات في المستشعرات الأخرى، مثل اعتماد 50 ميجابكسل لجميع العدسات في Galaxy S25 Ultra.

لكن وفقًا للتسريبات، قد تتبنى سامسونج نهجًا مختلفًا مع Galaxy S26 Ultra، المتوقع إطلاقه في يناير 2026، حيث تدرس الشركة إعادة استخدام تقنية الفتحة المتغيرة التي قدمتها سابقًا مع Galaxy S10 Plus عام 2019.

حينها، دعمت الكاميرا الأساسية فتحة متغيرة بين F/1.5 و F/2.4، وهو فارق ملحوظ مقارنةً بتقنية Xiaomi 14 Ultra التي توفر فتحة متغيرة بين F/1.6 و F/4.0.

قد تمنح هذه الميزة هاتف Galaxy S26 Ultra ميزة تنافسية، خاصةً في ظل قلة التغييرات في عتاد الكاميرا بين الأجيال الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يجذب دعم الفتحة المتغيرة المستخدمين المهتمين بالتصوير الاحترافي، لا سيما بعد إزالة شاومي لهذه التقنية في Xiaomi 15 Ultra.

رغم أن هذه المعلومات تبدو مثيرة للاهتمام، لا تزال مجرد شائعات في هذه المرحلة، حيث لم تظهر أدلة قوية تدعمها حتى الآن. لذلك، من الأفضل التعامل معها بحذر حتى تصدر تأكيدات رسمية من سامسونج.

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