تكنولوجيا: جوجل تختبر وضع سطح المكتب في اندرويد 16 لتحويل الهواتف إلى حواسب محمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل في اختبار ميزة عرض سطح المكتب ضمن اندرويد 16، والتي قد تتيح للمستخدمين تشغيل هواتفهم بواجهة سطح مكتب أكثر تقليدية.

عند توصيل الهاتف بشاشة خارجية، يمكن توسيع هذه التجربة ليعمل الهاتف كجهاز كمبيوتر كامل، مما يوفر بيئة عمل شبيهة بأنظمة ويندوز أو لينكس بدلاً من الواجهة التقليدية التي تركز على الشاشة اللمسية.

ورغم أن بعض الشركات مثل سامسونج وموتورولا تقدم بالفعل ميزات مشابهة عبر Samsung DeX وReady For، إلا أن دعم اندرويد 16 لهذه الميزة بشكل رسمي قد يجعلها متاحة على نطاق أوسع. حاليًا، يتضمن اندرويد خيارًا مخفيًا في وضع المطور لتشغيل وضع سطح المكتب، لكن معظم الهواتف لا تدعمه أو لا توفر تكاملًا كاملاً مع الشاشات الخارجية.

ظهرت هذه الميزة لأول مرة في Android 16 Beta 3، وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority. وبينما تعمل جوجل بجد على تطويرها، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستصل مع الإصدار الرسمي من اندرويد 16 المتوقع في يونيو 2025، أم سيتم تأجيلها إلى تحديث لاحق أو حتى إلى اندرويد 17 في عام 2026.

مع تزايد قوة وكفاءة الهواتف الذكية، أصبح استخدام الهاتف كجهاز “الكل في واحد” حلمًا طال انتظاره لدى العديد من عشاق التكنولوجيا، وقد يكون هذا التحديث خطوة كبيرة نحو تحقيقه.

المصدر