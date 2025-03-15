شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد ناسا العالقون فى الفضاء يعانون من انتكاسة أخرى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستمر تداعيات أزمة رواد ناسا العالقين في الفضاء يوما بعد الآخر، حيث كان من المفترض أن تنطلق مهمة العودة التي كانت ستسمح للرواد، سونيتا ويليامز وبوتش ويلمور، بمغادرة الفضاء الليلة الماضية، ولكن تم إلغاؤها بسبب مشاكل فنية في الصاروخ، وذلك حدث ليس مرة واحدة بل تكرر الأمر بعد أن اضطرت شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك إلى إلغاء موعد الإطلاق التالي بسبب الرياح القوية التي تهدد فلوريدا اليوم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فستنطلق عملية الإطلاق التالية مساء اليوم الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، حيث ستصل مركبة الإنقاذ الفضائية إلى المحطة الدولية، وستعود برواد الفضاء إلى الأرض في 19 مارس.

كان من المقرر أن يقضي ويليامز وويلمور ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية عند وصولهما في يونيو، إلا أن كبسولة بوينج التي نقلتهما إلى الفضاء تعطلت، وظلا عالقين هناك لأكثر من تسعة أشهر.

تأتي هذه التأخيرات في الوقت الذي صرح فيه إيلون ماسك بأنه عرض إعادة الرائدين إلى الأرض قبل ثمانية أشهر، حيث ادعى أن إدارة بايدن رفضت، لأنها كانت ستجعل دونالد ترامب "يبدو جيدًا" في السباق الرئاسي ضد كامالا، بسبب دعم ماسك لترامب خلال السباق الرئاسي لعام 2024، وتبرعه بمبلغ 288 مليون دولار لحملته.

وأقر كين باورسوكس، المدير المساعد لمديرية عمليات الفضاء التابعة لوكالة ناسا، بأنه "ربما كانت هناك محادثات" في البيت الأبيض حول تأجيل العودة لأسباب سياسية، لكنه لم يكن جزءًا من المناقشات.

ويضم الطاقم الذي سيحل محل ويليامز وويلمور، الياباني تاكويا أونيشي، والروسي كيريل بيسكوف، وآن ماكلين ونيكول آيرز من ناسا.