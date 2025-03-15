شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gemini Robotics.. كل ما تريد معرفته عن نماذج جوجل الجديدة للذكاء اصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، Gemini Robotics وGemini Robotics ER، والتي تهدف إلى تشغيل الروبوتات وجعلها تعمل بطريقة تحاكي البشر.

يأتي هذا الإعلان بعد إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي لجوجل، Gemini، في عام 2023، حيث واصلت الشركة تطوير تقنياتها لتشمل مجالات أوسع مثل الاستدلال، والتفاعل مع البيئة، والتصميم الحركي المتقدم.

وصرّحت جوجل في مدونتها الرسمية: "لكي يكون الذكاء الاصطناعي مفيدًا للبشر في العالم الواقعي، يجب أن يتمتع بقدرات استدلال متجسدة، أي القدرة البشرية على فهم العالم المحيط به والتفاعل معه بأمان لإنجاز المهام."

ما هو Gemini Robotics وكيف يعمل؟

يعد Gemini Robotics نموذجًا متقدمًا يعتمد على الرؤية واللغة والعمل (Vision-Language-Action - VLA)، وهو مبني على Gemini 2.0 مع إضافة القدرة على تنفيذ الأفعال المادية، مما يتيح له التحكم في الروبوتات بشكل مباشر.

ووفقًا لشركة Google DeepMind، فإن هذا النموذج يحقق تقدمًا في ثلاثة مجالات رئيسية ضرورية لتطوير روبوتات مفيدة، وهي:

1. التكيف العام: حيث يمكنه التكيف مع سيناريوهات جديدة والتفاعل مع بيئته.

2. التفاعل: فهو أكثر قدرة على التواصل مع البشر والاستجابة للأوامر الطبيعية.

3. البراعة الحركية: حيث يمكنه أداء مهام دقيقة مثل طي الورق أو فتح زجاجة.

يتمتع Gemini Robotics بقدرة مراقبة مستمرة للبيئة، مما يمكنه من اكتشاف التغييرات والتكيف معها بشكل فوري، كما أنه مزود بمستوى عالٍ من التوجيه والتحكم، مما يجعله أكثر كفاءة في بيئات مثل المنازل وأماكن العمل.

وحرصت جوجل على تصميم النموذج ليكون متكيفًا مع مختلف أنواع الروبوتات، حيث تم تدريبه في الأساس على منصة ALOHA 2 ذات الذراعين، ولكنه أثبت قدرته على التحكم في روبوتات أخرى مثل تلك المبنية على أذرع Franka، المستخدمة في الأبحاث الأكاديمية.

Gemini Robotics ER: تعزيز الفهم المكاني للروبوتات

إلى جانب Gemini Robotics، كشفت جوجل عن نموذج Gemini Robotics ER، والذي يعزز قدرات Gemini في الاستدلال المكاني، مما يمكن المهندسين والمطورين من دمجه مع أنظمة التحكم الخاصة بهم بسهولة.

ويضيف هذا النموذج تحسينات كبيرة على قدرات Gemini 2.0، مثل الإشارة الدقيقة والكشف ثلاثي الأبعاد، كما يمكنه إنشاء وظائف جديدة بسرعة من خلال الاستدلال المكاني والبرمجة التلقائية.

نقلة نوعية في عالم الروبوتات الذكية

يمثل إطلاق Gemini Robotics و Gemini Robotics ER خطوة كبيرة نحو روبوتات أكثر ذكاءً وتفاعلًا مع البشر، فمن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والقدرة على العمل الجسدي، تفتح جوجل الباب أمام عصر جديد من المساعدين الآليين، الذين يمكنهم أداء المهام المنزلية والمهنية بكفاءة غير مسبوقة.