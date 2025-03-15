شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI توصى بحظر نماذج DeepSeek بالولايات الأمريكية: مدعوم من الحكومة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

وصفت شركة OpenAI مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek بأنه مدعوم من الحكومة الصينية وخاضع لسيطرتها، وبناء على ذلك أوصت الحكومة الأمريكية بضرورة اتخاذ قرار بحظر نماذج من هذا المختبر حفاظا على بيانات المستخدمين.

وتقدمت الشركة بهذه التوصية لمبادرة "خطة عمل الذكاء الاصطناعي" لإدارة ترامب، وقالت خلال التوصية أن نماذج DeepSeek، بما في ذلك نموذج "الاستدلال" R1، غير آمنة لأن DeepSeek تواجه متطلبات بموجب القانون الصيني للامتثال لمتطلبات بيانات المستخدم.

وتقول OpenAI إن حظر استخدام النماذج "المنتجة في جمهورية الصين الشعبية" في جميع الدول التي تُعتبر "من الدرجة الأولى" بموجب قواعد التصدير من شأنه يمنع "المخاطر الأمنية"، بما في ذلك "خطر سرقة الملكية الفكرية.

وليس من الواضح ما إذا كانت إشارات OpenAI إلى "النماذج" تشير إلى واجهة برمجة تطبيقات DeepSeek، أو النماذج المفتوحة للمختبر، أو كليهما، ولا تحتوي نماذج DeepSeek المفتوحة على آليات تسمح للحكومة الصينية بسحب بيانات المستخدمين، حيث تستضيفها شركات منها Microsoft وPerplexity وAmazon، على بنيتها التحتية.

وقد سبق أن اتهمت OpenAI شركة DeepSeek، التي برزت في وقت سابق من هذا العام، بـ"استخلاص" المعرفة من نماذج OpenAI بما يخالف شروط الخدمة، لكن مزاعم OpenAI الجديدة بأن DeepSeek مدعومة من جمهورية الصين الشعبية وتحت قيادتها - تُعدّ تصعيدًا لحملة الشركة ضد المختبر الصيني.

لا توجد صلة واضحة بين الحكومة الصينية وDeepSeek، وهي شركة منبثقة عن صندوق يُدعى High-Flyer ، ومع ذلك، أبدت جمهورية الصين الشعبية اهتمامًا متزايدًا بـ DeepSeek في الأشهر الأخيرة ، وقبل عدة أسابيع، التقى مؤسس DeepSeek، ليانج وينفنج بالزعيم الصيني شي جين بينج.