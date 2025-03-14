شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شبكة الانترنت الفضائى تزداد.. سبيس إكس تطلق 21 قمرا صناعيا من ستارلينك والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت سبيس إكس دفعة أخرى من أقمار ستارلينك الصناعية للإنترنت إلى مدارها، حيث انطلق صاروخ فالكون 9، حاملاً 21 قمراً صناعياً من ستارلينك، بما في ذلك 13 قمراً مزوداً بإمكانية الاتصال المباشر بالخلية، من محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه بعد حوالي 8.5 دقائق، عادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض، محققةً هبوطاً ناجحاً على متن سفينة سبيس إكس، وكان هذا الإطلاق والهبوط الثاني والعشرون لهذا الصاروخ تحديداً، وفقاً لوصف الشركة للمهمة.

أجرت المرحلة العليا من الصاروخ مهمتها أيضاً، حيث نشرت أقمار ستارلينك الصناعية الـ 21 في مدار أرضي منخفض (LEO) كما هو مخطط لها.

أطلقت سبيس إكس حتى الآن ما يقرب من 8100 قمر صناعي من سلسلة ستارلينك، ولا يزال أكثر من 7000 منها قيد التشغيل في مدار أرضي منخفض، وفقًا لمتتبع الأقمار الصناعية وعالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل.

وأطلقت سبيس إكس 28 مهمة بصاروخ فالكون 9 حتى الآن في عام 2025، وكان 20 منها رحلات ستارلينك.