شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصلح أكبر ثغرة أمنية فى تطبيق المراسلة مع أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

قدمت Apple أخيرًا دعم RCS مع iOS 18، يصلح أكبر ثغرة أمنية في أزمة المراسلات مع اندرويد، و بخلاف iMessage، الذي كان يدعم بالفعل التشفير من طرف إلى طرف (E2EE)، تم استبعاد رسائل RCS بسبب افتقار المعيار السابق للتشفير متعدد المنصات.

و بفضل مواصفات RCS المُحدّثة، سيتمكن مستخدمو iPhone وAndroid قريبًا من إرسال رسائل RCS E2EE.SM

كما أن أحدث معيار RCS يدعم الآن التشفير الشامل باستخدام بروتوكول أمان طبقة الرسائل (MLS)، وهذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها التشفير بسلاسة عبر مختلف مزودي المنصات.

في الوقت نفسه، أعلنت Apple عن خططها لاعتماد المعيار الجديد، مما يجعل رسائل RCS أقرب بكثير إلى iMessage من حيث الأمان.

ومع التشفير الشامل، يحتفظ جهازك فقط بمفاتيح فك التشفير، مما يعني أنه لا يمكن لأي طرف ثالث بما في ذلك Apple أو شركة الاتصالات الوصول إلى محادثاتك، و يتمتع iMessage بهذا المستوى من التشفير منذ البداية.

كما ذكرتُ سابقًا، قدمت Apple دعم RCS لأجهزة iPhone مع نظام التشغيل iOS 18.1 خريف العام الماضي، مما أتاح أخيرًا لمستخدمي Android تجربة مراسلة أكثر حداثة عند مراسلة مستخدمي iPhone .

على عكس الرسائل النصية القصيرة، يوفر RCS ميزات رئيسية مثل مؤشرات الكتابة، وردود الفعل التعبيرية، وإيصالات القراءة، والقدرة على إرسال صور ومقاطع فيديو عالية الدقة.

ومع ذلك، كان أحد العيوب الرئيسية هو عدم وجود تشفير شامل في معيار RCS Universal Profile - حتى الآن.

والآن قد أصبح التشفير رسميًا جزءًا من معيار RCS، وسارعت Apple إلى الالتزام باعتماده في الواقع، وسارعت شركة التكنولوجيا العملاقة إلى ذلك بسرعة مذهلة، وأعتقد أنه من الرائع أن نرى Apple تدعم فورًا هذا التحديث الأمني ​​الرئيسي، مما يساعد على جعل المراسلة أكثر أمانًا لجميع المستخدمين.

مع ذلك، ورغم أن إعلان Apple جاء بالتزامن مع إصدار GSMA لـ RCS Universal Profile 3.0، إلا أنه لا يوجد جدول زمني واضح لموعد تطبيق أي شركة، بما في ذلك Apple، للمعيار الجديد بالكامل

حتى الآن، لم تُفصح Apple عن موعد إطلاق الدعم على نظام iOS.