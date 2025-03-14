شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصل عددها 274.. زحل يضم رسميًا 128 قمر جديد والان مع تفاصيل الخبر

تضاعفت عدد أقمار كوكب زحل تقريبًا مع الاعتراف الرسمي بـ 128 قمرًا جديدًا لزحل، ليصل الإجمالى إلى 274 قمرًا، حيث اكتشف فريق من علماء الفلك من تايوان وكندا والولايات المتحدة وفرنسا 128 قمرًا جديدًا في عام 2023 باستخدام تلسكوب كندا وفرنسا وهاواي (CFHT)، ومع ذلك، لم يتم الاعتراف رسميًا بالأقمار من جانب الاتحاد الفلكي الدولي، الهيئة الحاكمة لمثل هذه الشؤون، إلا الآن.

وفقا لما ذكره موقع "space"، فإن معظم الأقمار غير منتظمة وصغيرة، يبلغ قطرها بضعة أميال فقط، وبالمقارنة، يبلغ قطر قمرنا 2159 ميلًا (3475 كيلومترًا)، لكن لديها مدارات مؤكدة حول زحل، وهو عنصر أساسي في ترشيحها رسميًا كقمر.

قال الدكتور بريت جلادمان، الأستاذ في قسم الفيزياء والفلك بجامعة كولومبيا البريطانية، في بيان: "يبلغ حجم هذه الأقمار بضعة كيلومترات، ومن المرجح أنها جميعها شظايا من عدد أصغر من الأقمار التي تم التقاطها في الأصل والتي تحطمت نتيجة اصطدامات عنيفة، إما مع أقمار زحل الأخرى أو مع مذنبات عابرة".

ولم يكن اكتشاف 128 قمرًا جديدًا المرة الأولى التي يضيف فيها هذا الفريق إلى عدد أقمار زحل، بل إنه بين عامي 2019 و2021، أسفرت ملاحظات الفريق باستخدام CFHT عن إضافة 62 قمرًا إلى عدد أقمار زحل.

اكتشف كريستيان هويجنز، أول أقمار زحل، تيتان عام 1655، وفي العقود التالية، اكتشف جان دومينيك كاسيني أقمار إيابيتوس وريا وديون وتيثيس، واستغرق الأمر قرنًا آخر تقريبًا لاكتشاف الأقمار التالية، حيث رصد ويليام هيرشل قمري ميماس وإنسيلادوس عام 1789.

وعلى مدار المئتي عام التالية، أتاحت لنا التطورات التكنولوجية، لا سيما اختراع التصوير الفوتوغرافي، وتطوير التلسكوبات الضخمة، وإطلاق مسابير فضائية مثل فوييجر 1، وفوييجر 2، وكاسيني رؤية المزيد من أقمار زحل، لكن في الوقت الحالي، يعتقد الفريق أننا قد نكون قد وصلنا إلى الحد الأقصى.