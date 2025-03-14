شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف 25 مليون مستخدم تعرضوا لهجمات البرمجيات الخبيثة خلال 2023 و2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن شركة كاسبرسكي للأمن السيبراني أن 2.3 مليون بطاقة ائتمانية سُرّبت على الإنترنت المظلم في الفترة بين عامى 2023 و2024، وتُشير الشركة إلى حصول المهاجم على بيانات البطاقات الائتمانية.

وقدرت الشركة أن هناك 9 مليون جهاز تبين أنه مُصاب بسارقي المعلومات في عام 2024 وحده، فقد بلغ إجمالي الأجهزة المُخترقة بواسطة هذه البرمجيات الخبيثة 26 مليون جهاز، وفقًا لكاسبيرسكى.

وبينما سُرّبت 1% فقط من بطاقات الائتمان الصادرة عالميًا على الإنترنت المظلم، حيث يستهدف هذا النوع من البرمجيات الخبيثة سرقة أرقام حسابات بطاقات الائتمان ويسرق أيضًا بيانات الاعتماد، وهى معلومات تُستخدم للتحقق من هوية المستخدم، بما فى ذلك كلمات المرور.



وتُوزّع هذه البيانات، إلى جانب ملفات تعريف الارتباط، على مجتمع الويب المظلم، و قد يقع الضحايا في مشاكل دون أن يدركوا أنهم على وشك إصابة هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية أو حواسيبهم، وغالبًا ما يتخفى سارق المعلومات في صورة برنامج شرعى.



واستخدم تقرير كاسبرسكي برنامج غش في الألعاب كمثال، فعادةً ما يقوم الضحية بتنزيل البرنامج وتشغيل ملف خبيث.



ينتشر البرنامج الخبيث بعد ذلك إلى أجهزة أخرى عبر روابط التصيد الاحتيالي، ومرفقات البريد الإلكتروني الضارة، والمواقع الإلكترونية المصابة، وغيرها من الطرق.

وفي العام الماضي، كان Redline أكثر برامج سرقة المعلومات انتشارًا، حيث شكّل 34% من الإصابات، وكان Risepro أسرع برامج سرقة المعلومات نموًا، حيث ارتفعت نسبة الإصابات من 14% في عام 2023 إلى 23% العام الماضي.

ومن برامج سرقة المعلومات الأخرى سريعة النمو Stealc، الذي ظهر لأول مرة في عام 2023 بنسبة 3% من الإصابات، ثم ارتفع هذا الرقم إلى 13% في عام 2024.

تقول كاسبرسكي إنه في حال وقوعك ضحية لسرقة معلومات، راقب حساباتك المصرفية وإشعاراتك، وأعد إصدار بطاقتك المصرفية، وغيّر كلمات مرور تطبيقك وموقعك الإلكتروني، ثم فعّل ميزة المصادقة الثنائية.