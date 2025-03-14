شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تحديثا هاما لزيادة تنافسية Gemini فى سوق روبوتات الدردشة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خضمّ تنافس روبوتات الدردشة الذكية، تعكف جوجل على تحديث مساعدها الذكي " Gemini"، اعتقادًا منها بأن سرّ الاحتفاظ بالمستخدمين يكمن فى تقديم محتوى لا يمكنهم الحصول عليه من مصادر أخرى، مثل إجابات مستوحاة من عاداتهم على الإنترنت.

ما خاصية التخصيص بتطبيق Gemini؟

ويوم الخميس، أعلنت الشركة عن خاصية التخصيص، وهي "إمكانية تجريبية" جديدة لتطبيقات روبوتات الدردشة Gemini، حيث تتيح لـ Gemini الاستفادة من تطبيقات وخدمات جوجل الأخرى لتقديم إجابات مُخصّصة.



ووفقًا لمدير منتجات Gemini، ديف سيترون، يُمكن لـ Gemini مع إمكانية التخصيص الاستفادة من أنشطة المستخدم وتفضيلاته عبر منظومة منتجات جوجل لتقديم إجابات مُخصّصة للاستفسارات.

وأكد سيترون، أن جميع هذه التحديثات صُممت لجعل Gemini يبدو وكأنه امتداد طبيعي لك، وليس مجرد أداة، حيث يتوقع احتياجاتك مع مساعدة شخصية حقيقية، كما انها ستكون مُفيد في العصف الذهني والحصول على توصيات مُخصّصة.



يأتي جيميني المُخصص، والذي سيتكامل مع بحث جوجل قبل توسيعه ليشمل خدمات جوجل إضافية مثل صور جوجل ويوتيوب في الأشهر القادمة، في الوقت الذي يسعى فيه مطورو روبوتات الدردشة، بما في ذلك OpenAI، إلى تمييز مساعديهم الافتراضيين بوظائف فريدة وجذابة.

وقد أطلقت OpenAI مؤخرًا ميزة ChatGPT على نظام macOS لتعديل الشفرة البرمجية مباشرةً في التطبيقات المدعومة، بينما تستعد أمازون لإطلاق نسخة مُعاد تصميمها من أليكسا.

وأفادت شركة Citron أن جيميني المُخصص مُدعم بنموذج الذكاء الاصطناعي التجريبي Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental AI من جوجل، وهو ما يُسمى بنموذج "الاستدلال" الذي يُمكنه تحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية من إحدى خدمات جوجل، مثل سجل بحث المستخدم، من المُحتمل أن تُعزز الإجابة.

شروط الاستفادة من خاصية التخصيص في Gemini



ربما لهذا السبب تُقدّم جوجل جيميني مع خيار التخصيص، وتستبعد المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

كما أوضحت سيترون أن جيميني سيطلب الإذن قبل الاتصال بسجل بحث جوجل والتطبيقات الأخرى، وسيُظهر مصادر البيانات التي استُخدمت لتخصيص ردود البوت.

وأضافت سيترون: "عند استخدام تجربة التخصيص، يعرض جيميني لافتة واضحة مع رابط لفصل سجل بحثك بسهولة، فلن يصل جيميني إلى سجل بحثك إلا عند اختيار جيميني مع التخصيص، وعند منحه الإذن بالاتصال بسجل بحثك، وعند تفعيل نشاط الويب والتطبيقات".



وقد تم طرح ميزة التخصيص من جيميني لمستخدمي جيميني على الويب (باستثناء عملاء جوجل ورك سبيس وجوجل للتعليم) ، وستصل تدريجيًا إلى الهواتف المحمولة بعد ذلك.



وقالت سيترون إنها ستكون متاحة بأكثر من 40 لغة في "غالبية" الدول، باستثناء المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا والمملكة المتحدة.

وأشارت سيترون إلى أن الميزة قد لا تكون مجانية إلى الأبد.