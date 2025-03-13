تكنولوجيا: Google تستعد لإطلاق Android 16 Beta 3 اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستطلق Google اليوم، 13 مارس 2025، النسخة التجريبية الثالثة من نظام Android 16. إذا سارت الأمور كما هو مخطط، ستكون هذه آخر نسخة تجريبية تتضمن تغييرات في واجهة المستخدم وميزات جديدة، على أن تتبعها نسخة تجريبية رابعة في أبريل قبل الإصدار النهائي المستقر في يونيو.

جاءت النسخة التجريبية الأولى مزودة بتطبيقات متكيفة تتغير واجهاتها لتناسب أي حجم وشكل شاشة، مما سيعود بالنفع على الأجهزة القابلة للطي، وتحديثات حية (إشعارات ديناميكية للأنشطة المستمرة)، وكودك فيديو جديد (Advanced Professional Video يدعم دقة تصل إلى 8K بمعدل بت 2 جيجابت/ثانية)، واكتشاف المشاهد الليلية الأصلي للكاميرات، بالإضافة إلى ميزات أخرى.

أما النسخة التجريبية الثانية فقد أضافت التعرض التلقائي الهجين، وتعديلات دقيقة لدرجة حرارة اللون، ودعم صور Ultra HDR بصيغة HEIC مع عمل جارٍ لدعم صور Ultra HDR بصيغة AVIF أيضًا. كما حصل المطورون على Android Graphics Shading Language، التي تمكن من إنشاء تأثيرات رسومية متقدمة. وأدخلت Beta 2 أيضًا أذونات صحية ورياضية أكثر تفصيلًا.

لا نعرف بعد الميزات الجديدة التي ستأتي مع Android 16 Beta 3، لكنها ستكون الدفعة الأخيرة من الإضافات. سيتم عرض جميع التحسينات الجديدة في Android 16 خلال مؤتمر Google I/O القادم، المقرر عقده في 20-21 مايو 2025.

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