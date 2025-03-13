تكنولوجيا: معالجات Ryzen 9950X3D وRyzen 9900X3D المميزة متاحة للشراء الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت AMD اليوم معالجي Ryzen 9950X3D وRyzen 9900X3D المنتظرين، واللذين كُشف عنهما في معرض CES 2025، ليصبحا متاحين للطلب عبر متاجر الإنترنت مثل Newegg وAmazon. هذان المعالجان، اللذان يُوصفان بأنهما الأكثر تطورًا للألعاب، ينضمان إلى عائلة المعالجات Ryzen 9000 بعد إصدار Ryzen 7 9800X3D.

في الوقت الحالي، يمكن العثور على المعالجين الجديدين عبر الإنترنت كالتالي:

Ryzen 9950X3D متوفر بسعر 699.99 دولار.

Ryzen 9900X3D متوفر بسعر 599.99 دولار.

Ryzen 9950X3D متوفر بسعر 699.99 دولار.

Ryzen 9900X3D متوفر بسعر 599.99 دولار.

يتصدر Ryzen 9950X3D القائمة كأقوى طراز في السلسلة، ويتشابه كثيرًا مع Ryzen 9950X. يتميز هذا المعالج بـ 16 نواة و32 خيطًا، مع سرعة تصل إلى 5.7 جيجاهرتز ومعدل طاقة حرارية 170 واط. أبرز ما فيه هو تقنية 3D V-Cache المحسنة التي ترفع سعة الذاكرة المؤقتة الإجمالية إلى 144 ميجابايت.

أثببت المعالج Ryzen 9950X3D أنه ينافس بقوة معالجات مثل Intel Core Ultra 9 285K وCore i9-14900K وRyzen 9 9950X في اختبارات الأداء. أظهر المعالج نتائج ممتازة في اختبارات الإنتاجية والألعاب، حيث ساهمت تقنية 3D V-Cache من الجيل الجديد في تعزيز الأداء في الألعاب بشكل خاص.

بينما يشترك Ryzen 9900X3D في الكثير من المواصفات مع Ryzen 9900X، حيث يمتلك كلاهما 12 نواة و24 خيطًا، مع ذاكرة مؤقتة L3 بسعة 64 ميجابايت موزعة عبر وحدتي CCD. إحدى هاتين الوحدتين مزودة بتقنية 3D V-Cache من الجيل الثاني، مما يزيد السعة الإجمالية إلى 140 ميجابايت. يصل Ryzen 9900X3D إلى سرعة قصوى تبلغ 5.5 جيجاهرتز، وهي أقل قليلاً من Ryzen 9900X، لكن كلاهما يعمل بمعدل طاقة حرارية 120 واط.

يتميز المعالجان بتقنية 3D V-Cache المميزة مع تحسينات ملحوظة، حيث تتيح النسخة من الجيل الثاني تشغيلاً بدرجات حرارة أقل وقدرات فائقة في رفع السرعة. كما يدعمان أدوات CO وPBO القياسية لتحسين الأداء.

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