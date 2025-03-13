شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق خدمة الطقس لهواتف بيكسل.. تخبرك بدرجات الحرارة المحيطة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إصدار سلسلة هواتف Pixel 9، أطلقت جوجل أخيرًا تطبيق Pixel Weather الرسمي على متجر Play، بعدما أجرت بعض التغييرات السريعة لضمان أن يكون تطبيق Google Weather الجديد المصدر الأمثل لمعلومات الطقس على هواتف Pixel.

وأصبح التطبيق متاح فقط لهواتف Pixel التالية:



Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 9 Pro Fold



و يتميز التطبيق الجديد بخريطة لهطول الأمطار لمدة 6 ساعات وبيانات مخصصة إضافية، و إذا كنت ترغب في عرض حالة الطقس لموقع معين خارج المنزل، فعليك إضافته إلى قائمة المواقع المحفوظة.

وقد تكون هذه الخطوة الإضافية على وشك الاختفاء، فقد تم رصد زر "حفظ" جديد في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق Pixel Weather .



المشكلة هي أن زر "حفظ" يضيف فقط المدينة التي تتواجد فيها حاليًا إلى قائمة المواقع المحفوظة، غالبًا ما يكون موقعك الحالي هو مدينتك.

وللتحقق من حالة الطقس في مدينة أخرى، ستحتاج إلى إضافتها إلى قائمة المواقع المحفوظة، من تطبيق Pixel Weather، انقر على المدينة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، وستظهر قائمة الطقس مع موقعك الحالي في الأعلى والمواقع المحفوظة في الأسفل، ثن اضغط على زر "+" في أسفل الشاشة واكتب اسم المدينة التي تريد إضافتها.

و إذا استخدمت هذه الطريقة للتحقق من حالة الطقس في مدينة أخرى، فسيختفي زر "حفظ".

ومن التغييرات الجديدة في تطبيق Pixel Weather إضافة التاريخ إلى يوم الأسبوع لكل قائمة في توقعات الطقس ليوم واحد، و إذ تتضمن توقعات الطقس لعشرة أيام ثلاث قوائم للأيام المتكررة، وسيؤدي إدراج التاريخ بجوار اليوم إلى تجنب أي لبس.

