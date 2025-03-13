شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيليجرام تطرح ميزات التداول والعائد لمحفظة العملات المشفرة ذاتية الحفظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "ذا أوبن بلاتفورم" (TOP)، وهي شركة خارجية تُعنى بالحفظ الذاتي للعملات المشفرة، ميزات جديدة لمستخدمي "تيليجرام" الذين لا يستخدمونه كتطبيق مراسلة فحسب.

أهم التحديثات الجديدة على تيليجرام

وتشمل التحديثات التداول متعدد الأصول ووظائف العائد، فقد أطلقت "ذا أوبن بلاتفورم" هذه المحفظة عام 2023.

وأفادت الشركة بأن أكثر من 100 مليون مستخدم قد سجلوا حسابًا في محفظة "تيليجرام"،كما أشارت إلى أن معظم هؤلاء المستخدمين جدد على عالم العملات المشفرة.



ميزة تليجرام

وركّز منتج المحفظة بشكل أساسي على عملة Toncoin المشفرة، والتي يمكن استخدامها على منصة Telegram لتقديم الإكراميات للمبدعين أو دفع ثمن الألعاب المصغرة والتطبيقات.

كما تدعم المحفظة عملتي Bitcoin وUSDT (على بلوكتشين TON) و منذ إطلاقها، حظيت المحفظة بدعم عملات أخرى مثل Notcoin.



وبعد تحديث اليوم، أعلنت TOP أن المستخدمين سيتمكنون من شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة دون الحاجة إلى إيداعات على الشبكة، مما يُسهّل على المستخدمين الجدد الدخول في مجال حيازة وتداول العملات المشفرة.

كما تُضيف الشركة ميزة ربح إلى المحفظة عند الاحتفاظ بكمية معينة من عملة Toncoin، فلم تُحدد نسبة العائد أو مقدار العملات المشفرة المطلوب لبدء الربح.



ولقد خضعت محفظة Telegram أيضًا لعملية تجديد، مع شريط تنقل جديد في الأسفل وطريقة سهلة للتبديل بين أقسام المحفظة والتجارة والكسب.



ويُحسّن هذا التحديث وظائف المحفظة، لتلبية تطلعات المستهلكين لسوق مفتوح وواسع،و مع هذا التحديث، تعمل المحفظة الآن كمنصة عملات مشفرة متكاملة ضمن تيليجرام، مع الحفاظ على بساطتها وسهولة الوصول إليها كالمعتاد.

سيبدأ طرح تحديث المحفظة الجديد للمستخدمين في مارس وأبريل، وذكرت شركة TOP أن بعض الميزات قد تكون مقيدة في بعض الدول بناءً على اللوائح المحلية.

في ديسمبر الماضي، كان قد صرّح بافيل دوروف، مؤسس تيليجرام، بأن الشركة بدأت تُحقق أرباحًا، حيث تضم المنصة أكثر من 950 مليون مستخدم نشط شهريًا. وقد ساهمت العملات المشفرة في زيادة أرباح الشركة بفضل تكاملها مع المحتوى ومدفوعات التطبيقات الصغيرة.