شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صفقة الـ3.5 مليار دولار.. الشركة المطورة لبوكيمون جو تبيع قطاع الألعاب لـScopely والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Niantic، المطورة للعبة الواقع المعزز الشهيرة بوكيمون جو Pokémon GO، عن بيع قطاع الألعاب الخاص بها لشركة Scopely، في صفقة بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار.

وتشمل الصفقة ألعابًا ناجحة مثل Pokémon GO وPikmin Bloom وMonster Hunter Now، حيث ستنتقل إدارتها بالكامل إلى Scopely، التي اشتهرت بتطوير ألعاب محمولة مثل Marvel Strike Force وStar Trek Fleet Command. كما تتضمن الصفقة 350 مليون دولار إضافية توزع على المساهمين في Niantic، مما يرفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 3.85 مليار دولار.

التزام بمستقبل Pokémon GO

أكدت Niantic أن ألعابها ستستمر في تلقي الدعم والتحديثات بعد انتقالها إلى Scopely، حيث صرّح فريق Pokémon GO بأنهم ملتزمون بتقديم مزيد من التحديثات والمحتوى الجديد. وقال إد وو، رئيس Pokémon GO:



"Scopely أبدت احترامًا كبيرًا لمجتمع اللاعبين وفريق التطوير، وأنا واثق من أن Pokémon GO ستواصل النجاح لعقود قادمة تحت إدارتهم."

تحول استراتيجي نحو الذكاء الاصطناعي الجغرافي

تأتي هذه الصفقة ضمن إعادة هيكلة شاملة لشركة Niantic، التي قررت التركيز على أعمال الذكاء الاصطناعي الجغرافي من خلال كيان جديد يحمل اسم Niantic Spatial Inc، بقيادة الرئيس التنفيذي جون هانكي، وبدعم مالي يبلغ 250 مليون دولار.

وتهدف Niantic Spatial إلى تطوير تقنيات الحوسبة المكانية والواقع الممتد، وإنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمجالات مثل اللوجستيات والبناء والسياحة. وقال هانكي:

“هدفنا هو ريادة مستقبل الذكاء الاصطناعي الجغرافي من خلال بناء تقنيات ذكية تساعد الأفراد في فهم العالم الحقيقي والتفاعل معه بشكل أفضل.”

نقلة نوعية في عالم الألعاب والذكاء الاصطناعي

مع هذه الصفقة، تعزز Scopely مكانتها في سوق الألعاب المحمولة، بينما تستعد Niantic لدخول عصر جديد من الذكاء الاصطناعي المكاني. هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في صناعة الألعاب والتكنولوجيا، حيث يجتمع الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي لرسم ملامح المستقبل.