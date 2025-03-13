شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد لهاتف Pixel 10 يظهر إضافة جوجل لكاميرا أخرى والان مع تفاصيل الخبر

قد تُضيف جوجل كاميرا إضافية إلى الطراز الأساسي من هاتف Pixel 10، وفقًا لصور من موقع OnLeaks المُسرّب الذي نشره موقع Android Headlines ، وتُظهر الصور أن هاتف Pixel 10 يبدو مُطابقًا تقريبًا لهاتف Pixel 9، ولكن مع لوحة زجاجية أوسع على شريط الكاميرا الخلفية، مما يُشير إلى وجود كاميرا خلفية ثالثة.

وكتبت الصحيفة أن الهاتف "سيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية، وفقًا لبرامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر التي يعمل عليها موقع Onleaks" ، وفي رسالة بالبريد الإلكتروني ، قال كاتب المقال ألكسندر ماكسهام، إنه "يبدو أنه عبارة عن عدسة مقربة صغيرة جدًا"، ويحتوي Pixel 9 على كاميرات خلفية رئيسية وواسعة للغاية ولكنه يفتقر إلى العدسة المقربة الموجودة في الجزء الخلفي من نظرائه Pro.

وتقول Android Headlines أنه يبدو أن Pixel 10 سيصبح أكثر سمكًا بمقدار 0.1 مم فقط من Pixel 9 وسيحتفظ بشاشة مقاس 6.3 بوصة وجوانب غير لامعة موجودة في سابقتها، ويبدو أن هواتف Pixel 10 Pro و Pro XL القادمة لن تتغير كثيرًا في الخارج أيضًا، حيث سيصبح كلاهما أكثر سمكًا من نظرائهما Pixel 9، وفقًا لتسريبات منفصلة من Android Headlines .

وتشير تقارير Android Headlines في كلا التقريرين عن طرازي Pixel 10 Pro إلى أنه من المتوقع أن تحصل الهواتف الجديدة على شريحة Tensor G5 من Google، والتي تصنعها شركة تصنيع الرقائق TSMC ، ومن المتوقع أن تكون الشريحة الجديدة أكثر قوة حيث أشارت شائعة سابقة إلى أنها قد تكون قادرة على تشغيل Stable Diffusion محليًا ، وتقول Android Headlines إنها ستكون أقل عرضة لارتفاع درجة الحرارة من هواتف سلسلة Pixel 9.