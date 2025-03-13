شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأرض على موعد مع أول خسوف كلى للقمر فى 2025 غداً مع اكتمال بدر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء الأرض، غدا الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر مارس، ظاهرة فلكية هامة، حيث يشهد القمر تغيرات كبيرة بحدود خسوف كلي للقمر مع ظهور ما يطلق عليه ظاهرة القمر الدموي، فمن المقرر أن يتحول القمر إلى ظل أحمر غريب.

وقد شوهد آخر خسوف كليًا للقمر كانت في عام 2019، وسيحدث الخسوف الكلي للقمر في السابع من سبتمبر، ولن يكون مرئيًا في أجزاء من المملكة المتحدة فحسب، بل وأيضًا في دول أوروبية أخرى وآسيا وأستراليا وأفريقيا.

ويعد هذا الخسوف الذى سيظهر خلال شهر رمضان، ظاهرة هامة حيث سيكون جزء من القمر في ظل الأرض ومخفيًا عن الشمس أثناء المشهد الخاص، فعادة ما يكون القمر في مرمى بصر الشمس بالكامل، مما يجعله يلمع بلون أبيض لامع.

يتزامن خسوف القمر مع اكتمال بدر رمضان في هذا اليوم، حيث يصبح القمر بدراً كاملاً، محاذيًا للشمس.

وينتقل القمر إلى شبه ظل الأرض - الجزء الأخف من ظلها - فى الساعة 3.57 صباحًا، ثم فى الساعة 6.19 صباحًا سيصل إلى ذروته.

ومع ذلك، فإن أفضل وقت لرؤيته هو أثناء ذروته الفعلية في الساعة 6.58 صباحًا، وللحصول على أفضل فرصة، ستحتاج إلى الوصول إلى نقطة عالية ذات رؤية غربية واضحة.

وذكر التقرير أنه من المقرر ظهور القمر الدموي في وقت آخر أكثر ندرة في وقت لاحق من هذا العام، في سبتمبر المقبل